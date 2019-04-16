Kavgadan sonra etrafa ateş eden üniversiteliye gözaltı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde üniversite öğrencisi Y.B.Y. arkadaşıyla kavga ettikten sonra tabancayla çevreye ateş etti. Kurşunlar bir iş yerinin camına isabet ederken, Y.B.Y. gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Kurucaşile ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Y.B.Y., liman bölgesinde arkadaşıyla henüz belirlenemeyen nedenle kavga etti.
Y.B.Y. ardından üzerinde tabanca ve bıçakla ilçe merkezine geldi. Burada Y.B.Y. çevresine tehditler savurarak tabanca ile rastgele 6- 7 el ateş etti. Kurşunlardan 2'si bir iş yerinin camına isabet etti. Silah sesleri üzerine ilçe sakinleri büyük korku yaşarken, olay yerine gelen polis, Y.B.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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