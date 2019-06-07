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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GAZİANTEP (İHA)
07.06.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

 Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı 

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 Kavgada vurulan polis törenle son yolculuğuna uğurlandı 

Gaziantep’te kavgayı ayırmak için müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit edilen polis memuru Ekrem Kurtoğlu için tören düzenlendi. 

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan 3 çocuk babası 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Törene katılan şehidin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Melek Kurtoğlu ayakta durmakta zorluk çekerken şehidin çocukları Alperen ve Aybüke annelerinin yanından ayrılmadı. Şehidin en büyük çocuğu olan 8 yaşındaki Alperen, babasına ait polis şapkasını kafasından bir an olsun çıkarmadı. Şehidin al bayrağa sarılı tabutu görev arkadaşlarının omzundan cenaze aracına konuldu. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. 

Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defin edilecek. 

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