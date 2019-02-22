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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA), İHA
22.02.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Kavgada ağır yaralanan Suriyeli kurtarılamadı

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Kavgada ağır yaralanan Suriyeli kurtarılamadı

ADANA'da, 13 gün önce, trafikte çıkan tartışmada başına parke taşıyla vurularak yaralanan Suriyeli evli ve 1 çocuk babası Hüsamettin Hacı (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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  • Parke taşıyla öldürüldü
  • Parke taşıyla öldürüldü
  • Parke taşıyla öldürüldü
  • Parke taşıyla öldürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 9 Şubat Cumartesi günü Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. (20) ve Naim İnal T. (34), elektrikli motosikleti hızlı kullandığı için Hüsamettin Hacı, babası Velit Hacı (54), beraberindeki Mohammad Shalhamı (24) ve Muhammed Sahric (27) ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, Murat G., Hüsamettin Hacı'nın başına yerden aldığı parke taşıyla vurdu. Ağır yaralanan Hüsamettin Hacı, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Murat G. tutuklanırken, Naim İnal T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Hüsamettin Hacı, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Hacı'nın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hüsamettin Hacı'nın ablası Sabah Hacı, "Kardeşim ölmemek için savaştan kaçtı ama burada öldü" dedi. Hüsamettin Hacı'nın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Motosikleti hızlı sürdü diye parke taşıyla öldürüldü
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