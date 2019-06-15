Kavga ve kaza dehşeti... Ölü sayısı 7 oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından, yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye giden bir kişi kazada hayatını kaybetti. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Alınan bilgiye göre, Çeltik Mahallesi’ndeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan yakınlarını hastanede ziyaret etmeye giden Seydo Endez (53) idaresindeki 23 K 1759 plakalı otomobil, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında Mehmet Alak'ın kullandığı 63 F 1824 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Endez, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, jandarma ekiplerinin hastane çevresinde aldığı yoğun güvenlik önlemleri ise devam ediyor.
KAVGA SONRASI KAZADA İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralıların yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga sonrası yaralılar hastaneye getirildikten sonra yaşanan kargaşa ve polisin müdahalesine ait görüntüler ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar hasta yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü sırasında meydana gelen trafik kazasında da 2 kişi hayatını kaybetti.
Olayı duyan şahısların yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde kısa sürede kargaşa yaşandı. Polisin müdahalesiyle sonuçlanan kargaşaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Polisin hastaneye girmeye çalışan kalabalığı engellemeye çalıştığı gözlendi.
NE OLMUŞTU?
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı. Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginliğin yaşandığı ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastanenin bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise, polisler tarafından havaya uyarı ateşi açılarak sonlandırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Siverek’e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşleri ile amca çocukları arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Zozan (30), Mustafa (24), Meral, (42), Hakki (49), Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı.
YARALILARI TAŞIYAN OTOMOBİL, YAYALARA ÇARPTI
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere araçlarla yola çıkarıldı. Yaralıları taşıyan otomobillerden biri, yolda Rıdvan Buluş (30) ile Serdar Delen' (31) çarptı. Buluş ve Delen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİ KURTARILAMADI
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakki İzol da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hastanede kavganın tarafları arasında yaşayan arbedeyi polis havaya uyarı ateşi açarak güçlükle engellendi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Gerginliğin devam ettiği Siverek’e gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve Jandarma Alay Komutanı Sabri Krişciler ile birlikte Siverek Devlet Hastanesi'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü olaylarla ilgili yapılan açıklamada, olayların başlangıcının arazi kavgası olduğu belirtildi.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.
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