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    Kavga uyarısı: Tasvip etmiyoruz

    Umut ERDEM / ANKARA
    14.03.2018 - 23:33 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu’nda 20 saatlik ‘ittifak’ mesaisinin ardından çıkan kavgayla ilgili parti grubunu uyardığı öğrenildi.

    Bahçeli’nin, “Böylesi hassas bir dönemde provokasyonlara gelinmemesi büyük önem arz ediyor. Meclis’e yakışan görüntüler değil bunlar. Kavga tasvip edilemez. MHP de kavgaların partisi değildir” dediği kaydedildi. MHP milletvekilleri ve partililer, önceki gün Meclis’teki kavganın hemen ardından sosyal medyada CHP’li Musa Çam’a yönelik bir tepki kampanyası da başlattı. Ancak bu alandaki mesaj trafiği birkaç saat sonra zayıfladı. Sosyal medyadaki kampanyanın soğutulmasında da Devlet Bahçeli’nin uyarılarının etkili olduğu öğrenildi.

    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , gazetehaberleri , gündem
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