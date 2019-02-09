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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kavga ettiği komşuya FETÖ’cü iftirası

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Kavga ettiği komşuya FETÖ’cü iftirası

Müteahhit Turgut K., 15 Temmuz darbe girişiminden 15 gün önce kavga ettiği komşusu ile 3 oğlu hakkında darbe girişimi sonrasında, ‘FETÖ’cü’ suçlamasında bulundu. Baba ve oğulları iki yıl sonra temize çıkarken, Turgut K. hakkında ‘suç uydurma’dan soruşturma açıldı.

ANKARA’da müteahhitlik yapan Turgut K. ile işyerinin bitişiğinde oto galerisi bulunan Arif Ö. arasında, darbe girişiminden 15 gün önce, 30 Haziran 2016’da araç park etme tartışması yüzünden kavga çıktı. Turgut K., Arif Ö.’yü bıçakla tehdit etti. Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcılığı Turgut K. hakkında soruşturma açtı. Turgut K.’nın, “Hakaret, silahla tehdit ve mala zarar verme” suçlarından ifadesi alındı. Bu olaydan bir hafta sonra Arif Ö.’nün işyeri önündeki aracı çizilerek üzerine ‘A’ harfi yazıldı. Şikâyet üzerine bu sefer Turgut K. ve oğlu Kasım K. hakkında mala zarar vermeden ikinci kez soruşturma açılırken, tekrar ifadeleri alındı.

DARBEDEN SONRA İHBARCI

Soruşturmalar devam  ederken 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Darbe girişiminden 11 gün sonra Turgut K., işyerine ait telefondan polisi arayarak, kimliğinin gizli kalmasını isteyerek işyeri komşusu Arif Ö. ile babası Yılmaz, Adalet Bakanlığı’nda çalışan kardeşleri Soner ve Zekeriya hakkında FETÖ’cü olduklarını iddia ederek ihbarda bulundu. Yapılan ihbar işleme sokularak Terör, Organize, İstihbarat şubelerine iletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, baba Yılmaz Ö. ile oğulları Arif, Soner ve Zekeriya hakkında soruşturma başlattı. Baba ve 3 oğlu gözaltına alındı. Evlerinde ve işyerlerinde arama yapıldı, cep telefonlarına, ev ve işyerlerindeki bilgisayarlara el koyuldu.

2 YIL SONRA TAKİPSİZLİK

Adalet Bakanlığı’nda çalışan Soner ve Zekeriya kardeşler işlerinden uzaklaştırıldı. İki yıl süren hukuk mücadelesinin sonunda baba ve 3 oğluyla ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ karar verildi. Baba ve oğulları FETÖ’den temize çıktı, Soner ve Zekeriya kardeşler tekrar işlerine döndü.

İFTİRACIYA SORUŞTURMA

Kavga ettiği komşusunu FETÖ’cü olmakla suçlayan Turgut K. hakkında ise ‘iftira, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suç uydurma’da suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Turgut K., suçlamaları kabul etmeyerek, “İhbarın yapıldığı telefon benim işyerime ait, bu telefonu çok sayıda kişi kullanıyor. İhbarı ben yapmadım” savunması yaptı. Bunun üzerine savcılık ses kayıtlarını istedi. Baba Yılmaz ve 3 oğlunun avukatlığını üstlenen Nuran Özdemir, bu tür art niyetli kişiler yüzünden FETÖ soruşturmalarının sulandırıldığı, insanların mağdur edildiğini belirterek, “Yargıdan beklentimiz bu tür mesnetsiz iftiralar atan, yalan ihbarda bulunan kişilere ders olacak bir cezanın verilmesidir” dedi.

 

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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