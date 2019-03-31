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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
31.03.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Kavga ettiği kahveci, tabancayla öldürdü

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Kavga ettiği kahveci, tabancayla öldürdü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kahve işleten Dursun K., kendisinden haraç istediğini öne sürdüğü İbrahim Gönül'ü (30) çıkan kavgada tabancayla vurarak, öldürdü.

İbrahim Gönül'ün, yıllar önce ünlü sinema işletmecisi Yavuz Çamlıca, kardeşi Bülent Çamlıca ile şoför ve korumalarının öldürülmesinin tetikçiliğini yaptıkları gerekçesiyle 4'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sabri ile Ali Gönül'ün kardeşi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Altındağ semtindeki 5711 Sokak'ta meydana geldi. Kahve işleten Dursun K. ile iş yerinin önüne gelen İbrahim Gönül arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun K., iş yerinde bulunan tabancayı alarak, Gönül'e ateş etti. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gönül, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakınlardaki Kokluca Mezarlığı'na kaçıp, saklanan Dursun K. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

'HARAÇ ALMAYA ÇALIŞIYORDU'

Dursun K.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, İbrahim Gönül'ün kendisinden haraç almaya çalıştığını ve daha önce bu yüzden kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. İbrahim Gönül'ün, 'Sinemacılar Kralı' olarak bilinen ve 2004 yılında otomobilinde şoförüyle birlikte vurularak, öldürülen İzmirli iş insanı Yavuz Çamlıca, kardeşi Bülent Çamlıca, şoför Enver Aktaş, koruma görevlisi emekli polis memuru Ramadan Dinarlı'nın öldürüldüğü olayların tetikçisi olmaktan 4'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sabri ve Ali Gönül'ün kardeşi olduğu belirtildi. 

İbrahim Gönül'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kavga ettiği kahveci, tabancayla öldürdü


 

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