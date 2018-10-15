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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.10.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Kavga eden kızlara ibretlik ceza

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Kavga eden kızlara ibretlik ceza

Van’da yaşanan ve mahkemeye taşınan üç olay uzlaştırmaya gitti. Uzlaştırma sonucu kavga eden kızlardan biri öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlarken, küfür eden iki şahıstan biri cami, diğeri ise cezaevini temizleyecek. 

Alınan bilgilere göre, ilk olay, şüpheli Gülistan B. ile aynı evde birlikle kaldığı arkadaşı olan müşteki Rozerin K. arasında 21 Haziran 2018 tarihinde yaşandı. Şüphelinin müştekiye ait eşyaları atması üzerine aralarında çıkan tanışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda, şüphelinin müştekiyi darp ederek yaralaması olayına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olduğu, Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13/4 maddesi gereğince uzlaştırılmaları konusunda dosyanın 7 Eylül 2018 tarihinde uzlaştırmacıya verildiği, süresi içinde dosyaya sunulan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde onaylanan uzlaştırma raporunda; “Müştekinin uzlaşma edinimi olan şüphelinin 100 adet kalem, 100 adet defter, 100 adet silgi, 100 adet kalemtıraşı ilköğretim okuluna bağışta bulunması şartı şüpheli tarafından kabul görmesi ile tarafların uzlaşmayı kabul ettikleri ve akabinde uzlaşma konusu edimin defaten yerine getirildi” denildi. 

Küfürden dolayı 4 ay çöp temizliği yapacak 

Diğer yandan, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan A.K. da, koğuşta bulunan diğer tutuklu hükümlülere küfrederek hakarette bulunması olayına ilişkin olarak müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında uzlaştırmaya gidildi. Uzlaştırma raporuna göre, müştekilerin uzlaşma edimi olarak şüphelinin tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koridorlarında bulunun çöpleri 4 ay süreyle ücretsiz olarak temizlemesi koşuluyla anlaşarak, uzlaşma hükümlerini kabul ettikleri ve bu şekilde şüpheli hakkında edim yerine getirilene kadar kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildi.

Şüphelinin hükümlü/tutuklu olarak bulunduğu Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde uzlaşma konusu cezaevinin koridorlarındaki çöpleri 4 ay süreyle ücretsiz olarak temizlemesi edimini yerine getirdiği belirtildi. 

Çocuklara küfretti, camide bir hafta temizlik yapacak 

11 Nisan 2018 tarihinde şüpheli Tayyip T.’nin bahçesine girerek ağaçlara zarar veren müşteki Ayşe E.'nin çocuklarını kovaladığı ve bu sırada yüksek sesle küfrederek hakarette bulunduğu, ayrıca yine yüksek sesle "benim 5 kardeşim var, hepsi feda olsa bile senin çocuklarını öldüreceğim” şeklinde tehditte bulunması olayına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaştırma kapsamında olduğu, Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 13/4 maddesi gereğince uzlaştırılmaları konusunda dosya 11 Mayıs 2018 tarihinde uzlaştırmacıya verildi. Süre içinde dosyaya sunulan ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Ekim 2018 tarihinde onaylanan uzlaştırma raporuna göre, “Şüphelinin müştekinin uzlaşma edinimi olan camide bir hafta ücretsiz temizlik yapması şartını kabul etmesi ile tarafların uzlaşmayı kabul ettikleri ve akabinde uzlaşma konusu edimin defaten yerine getirildiği anlaşıldı” ifadelerini yer verildi. 

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