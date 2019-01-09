Kavakçı’nın kızı danışman kadrosunda
TÜRKİYE’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı, eski İnsan Kaynakları Başkanı Ahmet Minder, Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz ve Serkan Taranoğlu, Cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu.
Cumhurbaşkanı başdanışmanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bazı kurum ve kurullara ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı başdanışmanı olan Mariam Kavakçı 2017’de ikinci yüksek lisansını Texas Üniversitesi İletişim Bilimleri ve Bozuklukları Bölümü’nde tamamladı. Kavakçı konuşma dili patoloğu ve işkadını. Son atamalarla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlı başdanışman sayısı 50’ye yaklaştı.
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