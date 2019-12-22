Katran yolu

1- İlk olarak Toros sedirinin kozalakları eylül ayında orman köylüleri tarafından toplanıyor.

2- Ardından kozalaklar bir süre işlenip dinlendirildikten sonra karın yağması bekleniyor.

3- Kar yağdıktan sonra omuzlara alınan tohumlar, 2 bin metrenin üzerindeki zirvelere taşınıyor.

4- Tohumlar karların üzerine serpiliyor. Böylece doğal süreçlerinde olduğu gibi dış kabukların donma ve açılmaya bağlı olarak çözülmesi ve tohumların toprağa tutunması sağlanıyor. Ayrıca kuşların tohumları yemesinin de önüne geçiliyor.

LÜBNAN’IN MİLLİ SEMBOLÜ

KATRAN ağacı Lübnan’ın bayrağında var. Milli bir sembol olarak da kabul ediliyor. İstatistiklere göre Lübnan’da sadece 400 ağaç var ve özel koruma altındalar. Türkiye’de 1987’de 100 bin hektar olan katranağacı alanı yapılan çalışmalarla 400 bin hektara ulaştı. Orman köylülerinin Toroslar’daki tohum saçma çalışmaları devam ediyor.

GILGAMIŞ’TA SAVAŞ SEBEBİ

ANTİK dönemde Fenikelilerin en önemli ticaret metaı (savaş tazminatı) katranağacı tomruğu idi. Kaynaklara göre suya son derece dayanıklı oldukları için gemileri ve tapınakları bile bu ağaçtan yaparlardı. Mısır’da da ölü mumyalanmasında bu ağaçtan elde edilen katran kullanılıyor, mumyaların yanına da katranağacından yapılmış kayıklar konuyordu. Gılgamış Destanı’nda anlatılan bazı savaşların da yine katranağacı ormanları üzerine olduğu da kaynaklarda yer alıyor.