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Musa KESLER
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Katran yolu

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Katran yolu

Torosların en görkemli ağaçlarından biri olan ve ‘katranağacı’ olarak da bilinen ‘Toros sediri’ tohumları zirvelerin karla kaplanmasıyla serpilmeye başlandı. İşte Orman Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak desteklenen Toros sedirinin, kozalaktan karlı dağlara zorlu ekim süreci:

1- İlk olarak Toros sedirinin kozalakları eylül ayında orman köylüleri tarafından toplanıyor.

Katran yolu

2- Ardından kozalaklar bir süre işlenip dinlendirildikten sonra karın yağması bekleniyor.

Katran yolu

3- Kar yağdıktan sonra omuzlara alınan tohumlar, 2 bin metrenin üzerindeki zirvelere taşınıyor.

4- Tohumlar karların üzerine serpiliyor. Böylece doğal süreçlerinde olduğu gibi dış kabukların donma ve açılmaya bağlı olarak çözülmesi ve tohumların toprağa tutunması sağlanıyor. Ayrıca kuşların tohumları yemesinin de önüne geçiliyor.

Katran yolu

LÜBNAN’IN MİLLİ SEMBOLÜ

KATRAN ağacı Lübnan’ın bayrağında var. Milli bir sembol olarak da kabul ediliyor. İstatistiklere göre Lübnan’da sadece 400 ağaç var ve özel koruma altındalar. Türkiye’de 1987’de 100 bin hektar olan katranağacı alanı yapılan çalışmalarla 400 bin hektara ulaştı. Orman köylülerinin Toroslar’daki tohum saçma çalışmaları devam ediyor.

GILGAMIŞ’TA SAVAŞ SEBEBİ

ANTİK dönemde Fenikelilerin en önemli ticaret metaı (savaş tazminatı) katranağacı tomruğu idi. Kaynaklara göre suya son derece dayanıklı oldukları için gemileri ve tapınakları bile bu ağaçtan yaparlardı. Mısır’da da ölü mumyalanmasında bu ağaçtan elde edilen katran kullanılıyor, mumyaların yanına da katranağacından yapılmış kayıklar konuyordu. Gılgamış Destanı’nda anlatılan bazı savaşların da yine katranağacı ormanları üzerine olduğu da kaynaklarda yer alıyor.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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