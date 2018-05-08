Kato Dağı'nda artık paraşütler uçuyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı ve Faraşin Yaylası, bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle yamaç paraşütü meraklılarının uğrak yeri oldu.



Bölgede huzur ve güven ortamının oluştuğuna dikkat çekmek amacıyla Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü üyeleri, kente gelerek Kato Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. 'Edirne de bizim, Hakkâri de bizim, bu vatan hepimizin' sloganıyla düzenlenen etkinlikte kulüp üyeleri Türk bayraklı motorlu paraşütleriyle Kato Dağı'nda uçtu.



AY-YILDIZLI PARAŞÜT

Etkinlik öncesi Faraşin Yaylası'nda kamp kuran kulüp üyeleri, çevredeki köy sakinlerinin ilgisiyle karışlaştı. Kulüp üyelerinden Arslan Hamza Algül, Tekirdağ'dan Beytüşşebap'a gelip, böylesi bir etkinliği düzenlemedeki amaçlarının bu vatanın hepimizin olduğuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. Algül, şu bilgileri verdi: “Kulüp olarak, 'Edirne de bizim Hakkâri de bizim, bu vatan hepimizin' sloganıyla başlattığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezimizde yolumuz Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine düştü. Uçuş yaptığımız nokta 2 bin 100 rakımlıydı. Buradan Türk bayraklı paraşütlerimizle havalandık. Bizlere gönüllerini açan, aşlarını paylaşan tüm yöre halkına müteşekkiriz.”