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    Kato Dağı'nda alışılmadık görüntüler

    Orhan AŞAN-Hüdayi GÜMÜŞ/DHA
    28.04.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Şırnak'ta bir ucu Van'ın Çatak ilçesine kadar uzanan ve sürekli terör olaylarıyla adı anılan Kato Dağı’nın etekleri, çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliğiyle renkli görüntülere sahne oldu.

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    • Kato Dağında uçurtma uçurdular
    • Kato Dağında uçurtma uçurdular
    • Kato Dağında uçurtma uçurdular
    • Kato Dağında uçurtma uçurdular

    Çatak ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyıcak Mahallesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenen çocuklara kaymakamlık sürpriz bir ziyarette bulunarak, 3 bin uçurtma dağıttı. Kıyıcak ve çevre mahallelerden gelen yüzlerce çocuk oyun parkında oynadı. Kurum amirleri, askerler, güvenlik korucuları ve öğretmenler uçurtma şenliğinde, Kato Dağı eteklerinde çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Şenliğe katılan çocuklar, güzel bir gün geçirdiklerini belirtti. 

    Etkinlikle Kato Dağı eteklerinde keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen, Kıyıcak İlkokulu öğretmeni Nilay Küçükgenç, "Kato Dağı eteklerinin artık terörle değil, etkinliklerle, oyunlarla, çocuklarla, eğitim ve öğretmenlerle anılmasını istiyoruz" dedi.

    Kıyıcak İlkokulu Müdürü Sultan Didem Gök ise, Kato Dağı eteklerinde artık çiçeklerin açtığını söyleyerek, "Buraya öğretmen olarak atandığımızda bize 'Oralarda ne yapacaksınız, büyük zorluklar çekeceksiniz' denildi. Burada cennetimizi bulduk. Kato Dağı'nın eteklerinde artık çiçekler açıyor. Çocuklarımız mutlu ve dolayısıyla bizde çok mutluyuz. Burada yeni bir dünya kurmaya başladık. Yeni dünyamızda inşallah daha güzel şeyler olacak" diye konuştu.
    Bölgedeki çocukların yıllarca kurşun sesleriyle yaşadığını anlatan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur, şöyle konuştu: 
    "Bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri artırarak bu tabloyu yıkmak için çabalıyoruz. Daha önce Kato Dağı'nda kurşunlar ve silahlar çatışırken, şu an uçurtmalar uçuyor. Çocuklarımızı silahlardan ve çatışmalardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz." 

     

     

    Etiketler: şenlik , gündem
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