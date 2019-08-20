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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.08.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

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Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor



Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Vali Aktaş ve Akbıyık'a operasyonla ilgili bilgi verdi.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Operasyon hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak için bölgeye geldiklerini kaydeden Pehlivan, şöyle konuştu:

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik, beraberliğimizin ve iç güvenliğimizin daim olması için canla başla mücadele ediyorlar. Bizler de elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum."

Vali Akbıyık da bölgenin en hassas noktasında yer aldıklarını belirterek, müşterek operasyona katılan tüm birliklere başarılar diledi.

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

OPERASYONA, 129 TİM 14 TABUR KATILDI

Çetin ise 3 ilin güvenlik güçlerinin yer aldığı operasyonun 4. gününde 129 tim 14 taburun katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

"Ülkemizin birliği, bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist, suç ve suç unsurlarıyla operasyonlara devam etmektedir." diyen Çetin, operasyonun planladığı şekilde başarıyla devam ettiğini kaydetti.

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

Çetin, şöyle devam etti:

"Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra da operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla, bölge halkımızın desteğiyle güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir."

Kavaklı Dağı kırsalında güvenlik güçlerince teröristlere ait yaşam malzemesi bulunduğunu belirten Çetin, bulunulan bölgenin Türkiye'nin en yüksek üs noktası olduğuna dikkati çekti.

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

Çetin, "Türkiye Cumhuriyetinin bugün 3 bin 400 metrede üs bölgesi teşkil edip kahraman jandarmamız, polis, özel harekatlarımız, komandolarımız, güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede eksi 30 derecede görev yapıyoruz. Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bayrağı için 12 ay 365 gün ve 24 saat görev yaptığını vurgulayan Çetin, 82 milyon vatandaşın desteği ve duasıyla ülkenin her karış toprağında bütün şer odaklarına, bütün bölücü yıkıcı unsurlara, her türlü terörist unsurlara karşı ülkenin güvenliğini, vatandaşların huzurunu sağlayacaklarını aktardı.

Kato Dağı, teröristlerden temizleniyor

Daha sonra Orgeneral Çetin, Vali Pehlivan ve Akbıyık, telefonla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya operasyona ilişkin bilgi verdi.

Denetlemede, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da yer aldı.

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