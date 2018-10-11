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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.10.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Katliamın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Şehit edip çıplak şekilde dışarı attılar

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FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden cuntacıların sivil katliamlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı görüntülerde, darbecilerin zırhlı araç içinde sivil bir vatandaşı şehit ettikleri anlar yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı karargahının güvenlik kameralarınca kaydedilen katliamın görüntüleri, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin "Çatı" davası dosyasına girdi. 

Görüntülerde, darbeciler, tank, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı ve kobra gibi araçlarla Genelkurmay Başkanlığı karargahını içeriden sardıkları görüldü.  Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargahın kontrolünü sağladıktan sonra söz konusu zırhlı araçlardan bazılarının kuzey ve güney nizamiyelere yöneldikleri kameralara yansıdı. Ayyıldız olarak bilinen bölgede tankların yolun her iki tarafına konuşlanmasından sonra kamera açısına "kobra" olarak bilinen zırhlı araç girdi. 

Saat 01.31'i gösterdiği sırada dur kalk yaparak biraz ilerledikten sonra tekrar duran zırhlı aracın arka kapısı açıldı. Kameralara net bir şekilde yansıyan bundan sonraki görüntülerde, zırhlı araç içindeki askerler bir sivile yoğun bir şekilde şiddet uyguladı.  Yaklaşık bir dakika sonra hayatını kaybettiği anlaşılan sivil, askerler tarafından tekmelenerek araçtan çıplak vaziyette yola atıldı. Cansız bedeni dakikalarca yolun ortasında duran vatandaşı gören diğer darbecilerin umursamaz tavırları da dikkati çekti. 

Katiller olay yerine yeniden geldi 

Darbecilerin şehit edip yola attığı vatandaşın cenazesi, saat 02.00'de tankçı sınıfından bir rütbelinin talimatıyla askerlerce sürüklenerek ağaçlık
alana taşındı.  Bu gelişmeden yaklaşık 3,5 saat sonra yeniden olay yerine gelen kobra aracındaki askerlerin, şehit ettikleri vatandaşın bedenini telaşlı bir şekilde aramaları da kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, çevredeki diğer askerlerin yönlendirmesiyle şehit vatandaşın cansız bedenine ulaşan darbeciler, cenazeyi kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. 

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