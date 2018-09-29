'Katliamın merkezindeki kişi ABD'de tutuklu'
MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen, 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı katliamının planlayıcılarından olduğu iddia edilen Yusuf Nazik’in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.
Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde Nazik, patlamanın Türkiye sınırında değil ÖSO’nun bulunduğu bölgede olacağını bildiğini ileri sürerek, “Bizi oyuna getirip kendi milletimize, kendi vatanımıza ihanet ettirdiler” dedi.
Mahkeme başkanının “Kim ettirdi” sorusu üzerine de Nazik, “Hacı kod adlı Suriye istihbaratında görevli Muhammed Ali” karşılığını verdi. Nazik, saldırının ana merkezinde, ABD’de tutuklu bulunan Mehmet Gezer ile Hacı kod adlı Muhammed Ali’nin olduğunu da iddia etti. Yusuf Nazik, 24 Eylül’de tutuklanmıştı.
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