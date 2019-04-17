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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA), İHA
17.04.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Katliamı 5 yaşındaki çocuk ihbar etmişti! İstenen ceza belli oldu

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Katliamı 5 yaşındaki çocuk ihbar etmişti! İstenen ceza belli oldu

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden 3 kişiyi, girdiği bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Yurdakul hakkında mütaala veren savcılık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.  Katliam gibi cinayetleri, cinayetlerin işlendiği evde gizlenerek ölümden kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğun ihbar ettiği öğrenildi.

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  • 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
  • 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
  • 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
  • 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Evlenmek istediği kızın babası, babaannesi ve dedesini öldüren katil daha sonra köy merkezinde bulunan büfeye giderek kaçmak için arkadaşı olan Taylan Koral’dan aracını istedi, ancak Koral aracını vermeyince katil bu kez Taylan Koral ve babası Celal Koral’ı da aynı pompalı tüfekle öldürüp 58 SC 872 plakalı aracı çalarak köyden ayrıldı.

Gasbettiği araçla kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın üçüncü duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fırat Yurdakul, cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) arıza nedeni ile duruşmaya katılamadı. Duruşmaya Esen ve Koral ailesinin yakınları, avukatları ve sanık Fırat Yurdakul'un avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Yurdakul hakkında, Tarık Esen'i tasarlayarak öldürmek, İbrahim ve Cennet Esen'i  bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, Celal ve Taylan Koral'ı ise kasten öldürmek suçlarından ayrı ayrı 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdakul'un savunmasını yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

JANDARMA ÇOCUĞU ODADA SAKLANIRKEN BULDU

Beş kişinin öldürüldüğü köyde silah seslerini köy sakinleri duymazken, cinayetleri İbrahim Eser ve Cennet Eser’in 5 yaşındaki torunları, ninesiyle aynı ismi taşıyan Cennet Eser’in ihbar ettiği ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği sırada evde bulunan ve katilden gizlenen minik Cennet’in katil evden çıktıktan sonra dedesinin telefonuyla annesini arayarak yaşananları anlattığı anlaşıldı. Çocuğun ihbarı üzerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minik kız çocuğunu bir odada gizlenirken buldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.04.2019)
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