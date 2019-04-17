Katliamı 5 yaşındaki çocuk ihbar etmişti! İstenen ceza belli oldu
SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, evlenmek istediği kızın ailesinden 3 kişiyi, girdiği bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Yurdakul hakkında mütaala veren savcılık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Katliam gibi cinayetleri, cinayetlerin işlendiği evde gizlenerek ölümden kurtulan 5 yaşındaki kız çocuğun ihbar ettiği öğrenildi.
Evlenmek istediği kızın babası, babaannesi ve dedesini öldüren katil daha sonra köy merkezinde bulunan büfeye giderek kaçmak için arkadaşı olan Taylan Koral’dan aracını istedi, ancak Koral aracını vermeyince katil bu kez Taylan Koral ve babası Celal Koral’ı da aynı pompalı tüfekle öldürüp 58 SC 872 plakalı aracı çalarak köyden ayrıldı.
Gasbettiği araçla kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın üçüncü duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fırat Yurdakul, cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) arıza nedeni ile duruşmaya katılamadı. Duruşmaya Esen ve Koral ailesinin yakınları, avukatları ve sanık Fırat Yurdakul'un avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi.
Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Yurdakul hakkında, Tarık Esen'i tasarlayarak öldürmek, İbrahim ve Cennet Esen'i bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, Celal ve Taylan Koral'ı ise kasten öldürmek suçlarından ayrı ayrı 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yurdakul'un savunmasını yapabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
JANDARMA ÇOCUĞU ODADA SAKLANIRKEN BULDU
Beş kişinin öldürüldüğü köyde silah seslerini köy sakinleri duymazken, cinayetleri İbrahim Eser ve Cennet Eser’in 5 yaşındaki torunları, ninesiyle aynı ismi taşıyan Cennet Eser’in ihbar ettiği ortaya çıktı. Cinayetlerin işlendiği sırada evde bulunan ve katilden gizlenen minik Cennet’in katil evden çıktıktan sonra dedesinin telefonuyla annesini arayarak yaşananları anlattığı anlaşıldı. Çocuğun ihbarı üzerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minik kız çocuğunu bir odada gizlenirken buldu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle