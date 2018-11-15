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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)(DHA)
15.11.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Katliam yaptı: Sabah babasını, akşam oğlunu...

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BURSAnın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde, kapıyı kırıp giren kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yusuf Candar (56), ağır yaralandı. Candar’ın tedavisi sürerken, oğlu da iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlının elini kolunu sallayarak ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi 1000 Konutlar’da meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi,Yusuf Candar’ın yalnız yaşadığı evin kapısını kırıp içeri girdi. Bu kişi, yanında getirdiği tüfekle Yusuf Candar’a bir el ateş edip, kaçtı. Yusuf Candar, karnına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah sesini duyup eve koşan komşularının çağırdığı ambulansla Candar,ÿİnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Candar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Katliam yaptı: Sabah babasını, akşam oğlunu...

Evde araştırma yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İKİNCİ SALDIRI

Candar’ın hastanede tedavisi sürerken, oğlu Yavuz Candar (34) da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda kalbine isabet eden kurşunla ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Katliam yaptı: Sabah babasını, akşam oğlunu...

Saat 16.00 sıralarında Yavuz Candar kendi işyerinde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mobilya Sanayi 8’inci Sokak’ta mobilya firmasına gelen Kahraman A. ve yanındaki 2 kişi, işyeri sahibi Yavuz Candar’a tabancayla ateş açtı. Saldırıda kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak yere düştü. Kanlar içinde kalan Yavuz Candar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yavuz Candar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırı şüphelileri Kahraman A. ve yanındaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, sabah saldırıya uğrayan Yusuf Candar’ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

İNAYETTEN SONRA BÖYLE GİTTİ

Cinayetin ardından Karaman A'nın yanında bulunan ismi öğrenilemeyen şahısla birlikte olay yerinden yaya olarak ayrılması işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet ve jandarma şimdi her yerde bu kişileri arıyor. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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