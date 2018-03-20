Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

    Katliam yaptı, 21 yıl sonra çay içerken yakalandı

    ADANA (İHA)
    20.03.2018 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlüyü polis 21 yıl sonra çay içerken yakalandı.

    Şanlıurfa'da 21 yıl önce köy korucusu olarak görev yaparken 4 kişiyi öldürüp kaçtıktan sonra 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü, Adana polisinin yaptığı çalışma sonucu çay içerken yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, 4 Şubat 1997'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şekerli Mahallesi'nde köy koruculuğu yapan Mahmut Manul (63), uzun namlulu silahla 4 kişiyi öldürüp kaçtı. Manul bu olaydan sonra bir türlü bulunamadı. Manul'un gıyabında yargılanmasına da başlanarak "tasarlayarak ve taammüden öldürme" suçlarından 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası aldı.

    YILDIZ, ÖZEL EKİP KURDURDU

    Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine yüksek hapis cezası alan ve uzun yıllardır kaçan şahısların yakalanması için özel ekip kurulması ve tek tek yakalanması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen aranan şahıs dedektifleri yüksek hapis cezası alan hükümlüleri tek tek çıkardı. Polis bu arada 1997 yılında Şanlıurfa'da 4 kişiyi öldüren hükümlünün Adana'ya gelip gittiğini tespit etti.

    TARIM İŞÇİSİ ÇALIŞTIRIYORDU

    Polis yaptığı çalışmada hükümlünün elci olup tarlalara tarım işçisi götürerek geçimini sağladığını bunu da Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptığını belirledi. Polis bu tespit üzerine 3 ay boyunca hükümlüyü adım adım takip ederek onu yakalamak için en doğru zamanı kollamaya başladı. Bir süre sonra operasyon yapmaya karar veren polis, tarım işçileri mola verdiği sırada çay içerlerken Mahmut Manul'u yakaladı.

    "BİR DAHA ADANA'YA GELMEYECEĞİM"

    Çay içerken koluna girip "polis" diyen polis memuruna, "Benim 2 yıl hapis cezam var yatar çıkarım ne olacak. Ama bir daha Adana'ya gelmem, beni nereden buldunuz" dediği öğrenildi.

    Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

    Etiketler: adana , korucu , katliam , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri