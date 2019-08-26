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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Katliam yapmıştı... Kendini böyle savundu!

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Katliam yapmıştı... Kendini böyle savundu!

Adana'da bir komşusunu elektrikli bisiklet üzerinde, diğer iki komşusunu kahvehanede otururken tabanca ile öldürdükten sonra evden pompalı tüfek ve 3 tabanca ile çıkarken yakalanan katil zanlısının, 3 kişiyi kendisini öldüreceklerini zannettiği için katlettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde 22 Ağustos günü meydana gelen olayda Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak elektrikli bisikletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti.

5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.

"Ben onları öldürmesem onlar beni öldürecek zannettim"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yaptığı çalışmada cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan astsubay Güçlü Doğan T.'nin işlediğini belirledi.

Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti.

Polis hemen evin etrafını sarıp eve girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada katil zanlısı T. omzunda pompalı tüfek ve çanta ile dışarı çıktı. Cinayet dedektifleri zanlıya durmasını istedi yalnız zanlı belinden tabancasını çıkartıp polisin kafasına dayadı. Polis de buna tepkisiz kalmayıp silahını katil zanlısının kafasına dayadı. Zanlı etrafını polislerin sardığını ve çok sayıda polisin kendisine silah doğrulttuğunu görünce silahını bırakıp teslim oldu.

Güçlü Doğan T. etkisiz hale getirildiğinde omzundaki pompalı tüfeğin haricinde belinde 3 tabanca, çantada bu tabancalara ait 3 şarjör, 3 kutu mermi, 40 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis zanlıyı hemen mahalleden çıkartıp emniyete götürdü. Zanlının cinayet dedektifleri tarafından yakalanmaması durumunda mahalleye tekrar gidip cinayet işlemeye devam edeceği öğrenildi.

Emniyette sorgulanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. Güçlü Doğan T.'nin sorgusunda, "Ben öldürmesem onların beni öldüreceğini zannettim. Beni takip ediyorlardı onlar benim canımı almadan ben onların canını aldım. Hala beni takip ediyorlar beni bulurlarsa öldüreceklerdi. Bu nedenle tekrar eve dönüp diğer silahlarımı aldım" dediği öne sürüldü.

Adana'da 3 kişi tabancayla öldürüldü
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