Katliam yapan saldırgan zırhlı araçla adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinasi Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetleri işleyen Gürkan ve olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.
Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan zırhlı araca bindirildi. 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
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