Katliam raporu: Adım adım planlamış

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava dosyasına gönderilen raporda, Durmaz’ın 10 Ekim saldırısını yapmak için Suriye’deki yöneticilerden 5 kez cevap istediğini anlatarak şunları belirtiyor:

KATİLAM BÖYLE PLANLANDI

"Cevap ayın 9’un da Ebu Talha’yla (Sanık Erman Ekici) geldi ben de aceleyle tertip yaptım dediği belirtiliyor. Daha önce defalarca para ve araba eksiğim oldu yine de içeriye haber göndermeme rağmen karşılık verilmedi. Mecbur amel yapmak için elimde kullandığım arabaları amele dahil ettim. 3 tane emmi kardeşe görev verdim.

İSTANBUL KILIFI

Ebru Bera: Gerçek adı İbrahim Halil Durgun (Canlı bombaları Ankara’ya getiren isim)

Görevi malzeme koyulacak depo araba ayarlamak. Kendisi işadamı olup rutin hayatına devam ediyordu ve İstanbul’la da bağlantıları vardı. Sürekli kendisini İstanbul’a davet ediyorlardı. Ben de bunu kılıf olarak gördüm ve kardeşleri kendisi ile gönderme kararı aldım. Benim kullandığım araba ile İstanbul’a iş maksadı gidiyor gibi gidilecek şekilde plan yaptık. İstanbul’daki arkadaşlarını arayarak İstanbul’a geleceğini haber ederek yola çıktı.

TEDAVİ VE KEŞİF İÇİN GÖNDERDİM

Kundi : Gerçek adı Yakup Şahin. Görevi : Hedef bölgeye kardeş ve malzeme taşımak (Canlı bombaları taşıyan araca eskortluk yaptı)

Davud : Sanık Hakan Şahin : Ankara’da kendisinden bulunan özel bir hastalıktan dolayı tedavi gören biriydi. Ben de bu sebeple ayın altısından kendisinin hastalığını kontrol ettirmesi ve tasarrut için Ankara’ya yolladım. Ve kendisine dedim sakın amel bölgesine girme sadece ben kardeşleri bırakıp geleceğimiz kamerasız bir adres bul bana gönder dedim. Adres gönderdi.

HER ŞEY RUTİN HAYATA UYGUNDU

Kundi Ankara’dan yeğeni Davud’u hastaneden ziyaret edecek sonrada alıp Antep’e dönecekti. Her şeyi rutin hayata uygun bir şekilde planladım. Kundi önceden gözcü olarak gidecek yolda polis araması olursa arkadan gelen Ebru Bera’ya haber edecek ve ara mesafeleri en az 30 dk olacak. Daha sonra Davud’un verdiği adrese kardeşleri bırakacak oradan onlarda taksiye binerek hedef bölgeye gidecekti.

HATALARIMIZ

Ebu Bera yol mesafesini 5 dakikaya indirdi bu da iki aracın birbiriyle bağlantısını ortaya çıkardı. Yol üzerinden 4 kez bir araya gelerek aynı petrol noktasında durarak iniyorlar ve ihtiyaçlarını gideriyorlar. Kundi adrese erken giderek yeğeni Davud’a bakıyor, bulamayınca geri dönerek Ebu Bera’ya, Davud’u göremediğini petrolde beklemesini ve 40 dakika gelmese yol üzerinden, Ankara’ya 13 km beride bir mahallede kamerasız bir sokakta bırakmasını söylüyor. Kundi geri gelmeyince Ebu Bera itihat ederek kardeşleri Ankara’ya daha yakın bir yerde taksi durağına yakın bir yerde bırakıyor.

İSTANBUL YERİNE ANTEP’E DÖNDÜ

Kardeşler de indikleri yere yakın bir taksi durağından taksiye binerek hedef bölgeye gidiyorlar. Ebu Bera İstanbul yerine yaptıkları hatalar sebebiyle ifşa olduklarını düşünerek Antep’e dönüyor. Kundi, Davud, Ebru Bera ile amel sonrası tüm hataları tespit ettim. Davud’u köyüne yolladım. Kundi’ye Ebu Bera’ya evlerine gitmelerini söyledim.

ARABADAN TESPİT EDİLİYORLAR

Arabalar kameralardan tespit edilerek Gaziantep’e kadar izleniyor. Sürelerin kimlik bilgileri tespit edilerek evler basılıyor. Ebu Bera’nın ortağına (Sanık Resul Demir) basın yapılarak, Ebu Bera’ya sorular soruluyor. O da askerlerin evlerini ayarlayan kardeşin yanına (Yakup Karaoğlu) polislerle beraber gelerek Ebu Bera’nın yerini söylemesini istiyor.

EVDE CEPHANE ÇIKTI

Benim evim kamerasız ve şehrin son evlerinden biriydi. Gidecek yerimiz kalmadığından ben ve 2 kardeş 2 gün evimde kaldıktan sonra evin çevresinde polisleri fark ettik. Bütün binalarda bizi sorduklarını fark ettik. Sonra evime geldiler, kapımı çaldılar bizde atlatma pozisyonuna geçtik. Evimde 6 keleş 2 bin tane 9’luk mermi vardı. Ayrıca olayın heyecanından askeri bilgilerin olduğu hafıza kartını ve Suriye ile konuştuğumuz telefonları unutarak çıktık. Basılan depoda 2 bin 500 kg aminyom, 60 kg tnt, yarım makara kortek, 3 tane aracımız ellerine geçti. Şu an 8 kardeşimi askerlerle bir kardeşimizin evinde bekliyoruz.”

KENDİNİ PATLATMIŞTI

DEAŞ’ın Gaziantep Emiri olduğu iddia edilen Durmaz, 19 Mayıs 2016’da Gaziantep’te polisin hücre evine düzenlediği operasyon sırasında yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirerek kendini patlatmıştı.



