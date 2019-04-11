Katliam iddiası: Kiralık katil tutmuşlar
Önceki gün Ankara’da zehirli tavuk etiyle öldürülmeye çalışılan köpeklerden 3 tanesi daha hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında polis bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bölgede oturan Levent Ö.’nün 2 kişiye para ve zehirli etleri vererek köpekleri zehirlettiği iddiası öne çıktı.
ANKARA Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi’nde önceki gün zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 13’ten 16’ya yükseldi. Yapılan ilk incelemede köpeklere zehirli tavuk etlerinin verildiği belirlendi. Olay yerinde toplanan tavuk eti parçaları incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Asayiş Şube ile Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlükleri ortak çalışma başlattı. Oluşturulan ekip, şüphelilere ulaşmak için bölgedeki tüm güvenlik kamera görüntülerini toplayarak incelemeye aldı. Yapılan incelemede köpeklerin öldürüldüğü bölgede oturan Levent Ö.’nün, yanına gelen 2 kişiye para ve içinde zehirli etlerin olduğu poşet verdiği belirlendi. Gözaltına alınan Levent Ö. suçlamaları kabul etmezken, köpeklerin görüntülerde görülen diğer 2 kişi tarafından zehirlenmiş olabileceğini ve o kişileri de tanımadığını söyledi.
Köpeklere zehirli et vererek katleden Musa D. ve Aydın G. de yapılan çalışma sonrası gözaltına alındı. Halde balıkçılık yapan Levent Ö.’nün, oto yıkamada çalışan Musa D. ve Aydın G.’ye poşet içerisinde zehirli etler ile para vermesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Musa D. ve Aydın Ö.’nün, suçlamaları reddederek “Biz poşetleri Ulus’ta bulduk. Bunları köpeklere verdik. Etlerin zehirli olduğunu bilmiyorduk. Levent Ö.’den aldığımız para ise borcu vardı, onu verdi” dedikleri öğrenildi.
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