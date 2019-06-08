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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
08.06.2019 - 20:17, Son Güncelleme:

Katliam gibi kaza! Otomobil kullanılmaz hale geldi

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Katliam gibi kaza! Otomobil kullanılmaz hale geldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 7 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana yolu Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Reit Gezer (30) yönetimindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mürsel Kaçmaz yönetimindeki 09 AAY 218 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR’ın altına girdi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Gezer ile otomobilde bulunan Mehmet Ali (3), adiye (29), Çiğdem (24), Sena (1), Azra Gezer (3) ile Afitap Bilir (32) ve Mehmet irin (23) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Gezer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş’taki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Mehmet Reşit Gezer’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Katliam gibi kaza Otomobil kullanılmaz hale geldi

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kaza Otomobil kullanılmaz hale geldi

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