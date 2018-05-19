Katliam evine mühür

BURSA’da işsiz Hamza Sakin (42) iftar saatinde sofradaki ekmek bıçağını eşinin boğazına saplayarak, ardından tabancayla babası, eşi ve 2 çocuğunu kurşun yağdırarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Sakin, “Görevimi yaptım, huzurluyum” dedi. Mudanya’nın Evciler köyünde katliamın yaşandığı ev ise mühürlendi. Cinayetlerin işlendiği sırada hastanede olduğu için kurtulan anne Sabure Sakin olayı öğrenince taburcu olarak köye geldi.



ANNENİN AĞIDI: HANEM KAPANDI

Anne Sakin, mühürlenen eve giremeyince kapı önünde oturarak, “Pamuklarım gitti” diye ağıt yaktı. Köy sakinleri kapının önünde yalnız bırakmadığı Sabure Sakin “Torunlarım gitti, kocam gitti, gelinim gitti. Hanem kapandı” diye ağladı.



Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte, eşi Havva Sakin'in (38) de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, baba evinde birlikte iftar yaptı.



İFTAR SOFRASINDA KURŞUN YAĞMURU

Sakin, sofradan kaptığı ekmek bıçağını eşi Havva Sakin’in boğazına sapladı. Ardından tabancasını alan Sakin dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin (70) ile çocukları Rümeysa ve Süleyman'a kurşun yağdırdı. Hamza Sakin, yaralı halde kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde elinde tabancayla jandarma tarafından gözaltına alınan Hamza Sakin, “Görevimi yaptım, huzurluyum” dedi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



KIRILAN KOL ANNEYİ KURTARMIŞ

Sakin ailesinin yakınları, Hamza Sakin'in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü ve çalışmadığını söyledi. Sakin'in eşi Havva Sakin'in birkaç gün önce sebze ihtiyaçlarını karşılamak için köye geldiği belirtildi. Hamza Sakin'in annesinin ise düşüp kolunu kırdığı ve ameliyat olduğu için bir süredir Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi. Köylüler, “İyi ki annesi evde yoktu. Olsaydı onu da öldürecekti, evden 5 cenaze çıkacaktı" dediler.



ARKADAŞI: CİDDİYE ALMAMIŞTIK

Hamza Sakin’in adını vermek istemeyen arkadaşı, “Kendisi, çocuklarına aşırı düşkündü. Parasal sorunları da yoktu. Zeytinlik araziyi 165 bin liraya sattılar. Hamza sohbet ettiğimizde babasını ve ailesini suçluyor, nedenini söylemediği, ‘kafamdakileri atamıyorum’ diyordu. Bir defasında ‘onları öldüreceğim’ de dedi fakat biz ciddiye almadık. Ama korkulan oldu ve cinayetlerin ardından ev mühürlendi. Daha doğrusu bir yuva mühürlendi. Yazık günah” diye konuştu.



