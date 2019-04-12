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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.04.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Katliam evinden yaralı kurtuldu korkunç detayları anlattı

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Katliam evinden yaralı kurtuldu korkunç detayları anlattı

Adana'da, boşanma aşamasındaki eşinin babaevine gelerek silahlı saldırı düzenleyen ve 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki 23 yıllık eşi Ayla Ö. (39), kayınbiraderi İzzet Bahri İrketi (45) ve baldızı Reyhan İrketi'yi (51) öldürüp, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi (80) de yaraladığı ileri sürülen Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheliye ait olduğu ileri sürülen 01 AHE 28 plakalı hafif ticari aracı, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir sokakta park halinde bulan ekipler, zanlının gidebileceği adreslere operasyon düzenliyor.

Saldırıdan yaralı kurtulan kayınvalide Hacer İrketi, olay günü yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"25 YIL ÇOCUĞUNA BAKTIĞIM İNSAN"

Olay günü evde ailece oturduklarını belirten İrketi, "Kapıdan girdi, silah elinde hazır vaziyetteydi. Oğlum, 'Silahı bırak, gel şuraya otur konuş.' dedi. Mehmet de 'Konuşacak bir şey kalmadı.' dedi. Baktım sıkacak önüne geçtim, 'Bana sık ona sıkma.' dedim. Ayağıma sıktı beni köşeye çekti. Daha sonra oğluma ateş etti. Döndü karısına ve diğer kızıma ateş etti. Kızımı koltukta öldürdü. Bu adam benim 25 yıl çocuğuna baktığım insan." diye konuştu.

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Şüpheli Mehmet Ö'nün yakalanmasını isteyen İrketi, "Ben bunu çekemiyorum, kaldıramıyorum. Yakalanırsa benim için bayram olacak. Hemen yakalanmasını istiyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine, 7 Nisan'da giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö, kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö, Reyhan İrketi ve Bahri İrketi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Dehşet evi... Katliam yaptı
Dehşet evi... Katliam yaptı
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