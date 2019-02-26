Katliam dünyaya duyurulacak... Sosyal medyada ''Hocalı İçin Paylaş''
Hocalı katliamının 27. yıldönümünde, katliamı dünyaya duyurmak amacıyla uluslararası sosyal medya kampanyası düzenledi. Katliamı sosyal medya ağlarıyla duyurmayı hedefleyen toplantıya iş, spor, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Palmali Şirketler Grubu, Yeni Çağ Medya Grubu ve İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu tarafından organize edilen "Hocalı İçin Paylaş" sosyal medya kampanyası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda saat 12.00'da başladı.
Palmali Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Mansimov'un da katıldığı toplantıda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Hülya Avşar, Ercan Saatçi, Ahmet Şafak'ın da yer aldığı iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Kampanyanın amacının," 'Hocalı Katliamı' nı twitter ve diğer sosyal medya ağlarında dünyaya duyurmak" olduğu açıklandı.
Özel tişört giyen, sosyal medya alanında özel eğitim görmüş öğrenciler İngilizce, Türkçe, Rusça ve Fransızca olarak 4 dilde paylaşımda bulundular.
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