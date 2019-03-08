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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN - Damla GÜLER / İSTANBUL
08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Katliam... 1 saat 45 dakikada, 3 adreste, 4 kişiyi öldürdü

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Katliam... 1 saat 45 dakikada, 3 adreste, 4 kişiyi öldürdü

İki kardeşini öldürüp 15 yıl hapis yatan Şinasi Gürkan (54), önceki gece yine ortalığı kana buladı. 2 oğlu ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi katletti.

ŞİNASİ Gürkan, 16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden iki kardeşini öldürdü. 6 ay önce serbest kaldı. 2017’de boşandığı eşi Nadime Tigis de sevgilisi Ömer Güneşsu tarafından eşarpla boğularak öldürülmüştü. Şinasi Gürkan’ın yaşadığı Esenyurt, Sultaniye Mahallesi’ndeki evden dün 21.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Gürkan, askerden izinli eve gelen oğlu Göksal Gürkan (21) ile diğer oğlu lise öğrencisi Gökmen Gürkan’ı (16) öldürerek evden çıktı.
Gürkan’ın ikinci adresi Avcılar, Tahtakale Mahallesi, Bereket Sokak’ta yaşayan kardeşi Mühendis Gürkan’ın (45) evi oldu. Saat 22.05’te camı kırıp kapıyı açarak eve girdi ve kardeşini öldürdü. Saat 23.15’de ise eski bacanağı Alihan Tiz’in (55) Başakşehir, Şahintepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Alihan Tiz’e “Benim oğlanlar kayıp, gelin gidip bakalım” dedi. Alihan Tiz ve 4 çocuk babası oğlu Erdal Tiz, arabaya bindi. Arka koltuğa oturan Şinasi Gürkan baba ile oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Erdal Tiz öldü, Alihan Tiz ise hastaneye kaldırıldı.

‘CENAZEDE GERİ KALAN DA ÖLECEKTİ’

Polis, Gürkan’ı, Şişli Gülbahar Mahallesi Güldoğan Sokak’taki evinde yakaladı. Polise “Ben cezaevine girdikten sonra eşim öldürüldü. Eşime sahip çıkmadılar. Hepsini cezalandırdım” dediği öne sürüldü. Şinasi Gürkan, alınan ilk ifadesinde ise “15 yıl önceki olaydan beni sorumlu tuttular. O dönem yaşanan miras husumetimiz vardı. Cezaevinden çıktıktan sonra yine aramızdaki husumet canlandı. Bu nedenle cinayetleri işledim. Saklanacaktım, cenazelere gidip geri kalanları öldürecektim. Hepsini öldürdükten sonra da kafama sıkarak intihar edecektim” dedi.
Gürkan’ın arayıp “Seni de öldüreceğim” dediği bir emlakçı ve bir akrabasının polis karakoluna sığınarak canını kurtardığı belirtildi. Polis, Şinasi Gürkan’ı taksiyle Şişli’ye getiren şoför, daireyi kiralayan 2 kişi ve Başakşehir’deki kardeşi Olcay Gürkan’ı gözaltına aldı.

‘1 HAFTAYA HAYATTA OLMAYACAKLAR’

Şinasi Gürkan iddiaya göre oğlu Gökmen Gürkan’a akrabalarını vuracağını söyledi. Gökmen Gürkan, okul arkadaşlarına “Babam hedefindeki kişilerin bir hafta sonra hayatta olmayacaklarını söyledi” dese de ciddiye alınmadı.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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