Katırla silah taşıyan teröristler SİHA ile vuruldu!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdıkları belirlenen bölücü terör örgüt mensupları, jandarma ekiplerince silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca paylaşılan görüntülerde, sırtındaki silah ve patlayıcı madde boşaltıldıktan sonra yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerin kullandıkları katırı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştıkları görülüyor.

Kayalık alanda yürümekte zorlanan katırın, saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak eziyet ve işkenceye maruz kaldığı da görüntülere yansıyor.

Görüntüler, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin ayrım yapmaksızın canlılara zarar verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin SİHA destekli operasyonunda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken işkenceye maruz kalan hayvan da teröristlerin zulmünden kurtarıldı.