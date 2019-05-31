Katillerin yüzde 63.6’sı hayvanlara işkence etmiş
TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar, şiddetin ortaya çıkmasında çevresel faktörlerin yanında geçmişte yaşanan deneyim ve kötü örneklerin de etkin olabileceğini söyledi.
Türkçapar, “Yapılan araştırmalarda cinayet işleyenlerin yüzde 63.6’sı hayvanlara, yüzde 58.3’ü de insanlara işkence etmiş. Kavga edenlerin yüzde 60.5’i hayvanlara, yüzde 51.3’ü insanlara eziyet ediyor. Gasp suçunu işleyenlerin yüzde 55.6’sı hayvanlara, yüzde 44.4’ü insanlara işkence ediyor. Hırsızlık suçunu işleyenlerin yüzde 5.6’sı hayvanlara, yüzde 52.4’ü de insanlara eziyet suçu işliyor.”
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