Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKatilini WhatsApp durumunda paylaşmış
GeriGündem Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI / DHA
14.05.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış

Antalya'da 7 bıçak darbesiyle sırtından bıçaklanarak öldürülen trans birey Gökçe Saygı'nın (39) cinayete kurban gitmeden 3 saat önce geceyi birlikte geçirdiği katil zanlısı Şahin Y.'nin (20) fotoğrafını telefonundaki WhatsApp uygulamasının 'durum' kısmından 'Dizi time (saati)' mesajıyla yayınladığı ortaya çıktı. Polis, bu görüntüden yola çıkarak, Şahin Y. ile olay anında evde bulunan Ş.K.'yi yakaladı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Binada, "Dur yapma senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Bunun üzerine içeri giren ekipler, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın  sırtından 7 kez bıçaklandığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olay yeri ile çevresinde araştırma başlatan polis, yan binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Zanlının, Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak, hızla uzaklaştığı görüldü.  

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Şahin Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli, öğle saatlerinde Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli ile beraberinde bulunan Ş.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Şahin Y.'nin, Gökçe Saygın'ı kıskandığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, 7 bıçak darbesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ş.K'nın da cinayet anında aynı evde olduğu ortaya çıktı.

Katilini WhatsApp durumunda paylaşmış
daha fazla video için

KATİLİNİ 'DURUM'DA PAYLAŞMIŞ

2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gökçe Saygı'nın en son telefonundaki Whatsapp uygulamasından katilinin fotoğrafını paylaştığını tespit etti.  

EN SON KATİLİNİ PAYLAŞMIŞ

Gökçe Saygı, önceki gece birlikte olduğu cinayet zanlısı Şahin Y. ile olaya tanık olduğu belirtilen Ş.K.'yi WhatsApp durumunda paylaştı. Saygı'nın öldürülmeden yaklaşık 3 saat önce 'Dizi time (saati)' mesajıyla paylaştığı fotoğrafta, yan yana koltukta oturan ikiliden katil zanlısı telefonuyla oynarken, diğer şüpheli ise uyurken görülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Acılı anneden haine tokat gibi sözler

MİT Kumpası’nda yeni iddianame… ‘Başbakan ameliyata geç girince MİT kumpası bozuldu’

Yürüyen merdivende etek altı fotoğraf skandalı!

Dayak dehşetinde kan donduran ifade: 'İlk kez adam kesmiyoruz' dedi