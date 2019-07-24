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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Katiline götüren sözler: Dur Ali yapma

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Katiline götüren sözler: Dur Ali yapma

İstanbul, Sultangazi’de Gülen Pamukçu’yu (27) bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara’ya kaçan Ali Ulupınar polisin takibi sonucu yakalandı.

Pamukçu, 2 yıl önce eşinden boşanıp yalnız yaşamaya başladı. Sultançiftliği Mahallesi’nde ailesine ait binanın bodrum katında yaşayan Pamukçu, Ankara’da yaşayan Ali Ulupınar (32) ile tanıştı. İlişki ilerledi ve nişan yapıldı. Pamukçu ile Ulupınar arasında ilerleyen günlerde tartışmalar yaşanmaya başladı. Pamukçu ayrılmak istedi. Ulupınar bunu kabul etmedi.

Ali Ulupınar, önceki gün sabah 05.30 sıralarında Pamukçu’nun yaşadığı eve geldi. Yedek anahtarla evin kapısını açtı. Pamukçu uyandı. Aralarındaki kısa süren tartışmanın ardından Ulupınar yanında getirdiği bıçağı çıkartarak Pamukçu’ya saplamaya başladı. Pamukçu’nun apartmanda yaşayan ağabeyi kardeşinin “Dur Ali yapma, beni kurtarın” çığlığı üzerine eve indi. Kardeşini kanlar içinde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Pamukçu hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE DE BALKONDAN ATMIŞ

Güvenlik kamera görüntülerinde evden kaçan kişinin Ali Ulupınar olduğunu teyit edildi. Ali Ulupınar’ın İstanbul’a geldiği araç Ankara girişinde durduruldu ancak içinde Ali Ulupınar’ın arkadaşı M.E. vardı. M.E., Ali Ulupınar’ın Bolu’da aracı M.E. ile değiştirdiği belirlendi. Ali Ulupınar, dün Ankara’da gizlendiği evde gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Alınan ilk ifadesinde, “Başkalarıyla birlikte olduğunu öğrendim, bu nedenle cinayeti işledim” dediği öne sürüldü. Genç kadının komşusu Sevda Kayaoğlu olayla ilgili şunları anlattı: “Kızımız 27 yaşındaydı. Eşinden boşanmış, 1 çocuğu vardı. Çocuğu babaannesinde kalıyordu. Ankara’da tanıştığı kişiyle ikinci evliliğini yapacaktı. Nişanlandılar. Kafaları uyuşmadı, ayrılmaya karar verdi. Ondan sonra bu kişi tehdit etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Bir sefer kızı Ankara’ya götürdü. Kızı 4’üncü kattaki balkondan attı. Kız da ‘Ben kendimi kurtarmak için attım’ diye ifade verdi.”

Ali Ulupınar ve kendisine kaçarken yardım ve yataklık ettiği öne sürülen M.E, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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