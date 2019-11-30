Katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi
ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel sınavda kopya çekerken yakaladığı hukuk fakültesi öğrencisi Hakan İsmail Hikmet tarafından öldürülmüştü.
Davanın ikinci duruşması dün Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada, esasa ilişkin mütalaasını sunan savcılık, sanık hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme, delil karartmakla suçlanan sanığın annesinin tanık olarak dinlenilmesinde vazgeçerken, maktul Şenel’in annesi Feyza Damar, “Katilin annesi sarılacak oğluna. Benim çocuğum güneşi göremeyecek. Soğuk taşına sarılıyorum” dedi.
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