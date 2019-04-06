Katilin ifadesi... Yüzünün derisini klozete attım
İSTANBUL Bahçelievler’deki Mahmutbey Caddesi’ndeki günlük kiralık daireden 2 Nisan’da kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polisi aradı. Polis, evdeki çekyatın içinde bulduğu kadın cesedinin parmaklarının olmadığını ve yüzünün derisinin yüzüldüğünü belirledi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, daireyi kiraladığı tespit edilen Afganistanlı Zivar Gol Ravan'ı (38) Fatih’te yakaladı. İfadesi kan donduran Ravan şunları söyledi:
“Karabük’te bir ailem var. Arkadaş ortamında ise Najia ile tanıştım. İstanbul’a geldim. Onunla evlendik. Başka bir erkekle yazıştığını, cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştığını gördüm. Çok öfkelendim, boğarak öldürdüm. Cesedi valize yerleştirip günlük daire kiraladım. Naylona sararak çekyatın altına yerleştirdim. Kimliğinin belli olmaması için ikinci plan yaptım. Daireye geri döndüm. Cesedin parmaklarını kestim. Avuç içlerini parçaladım. Daha sonra yüzünün derisini yüzdüm, klozete attım, sifonu çektim. Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yapıyordum.”
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