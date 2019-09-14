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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
14.09.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Katılım payını ödemeyen firmaların ‘hal kayıt sistemi’ kapatıldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Katılım payını ödemeyen firmaların ‘hal kayıt sistemi’ kapatıldı

İstanbul’un gıda deposu Mega Center’da, patates soğan satıcıları ile işletmeci şirket arasında ‘kriz’ yaşanıyor. Aylık bin 475 liralık katılım payını ödemeyen firmaların ‘Hal Kayıt Sistemi’ne girişleri kapatıldı. Sisteme giriş yapamayan firmalar ne mal alabildi ne de satabildi. Sistemi kapatan şirketin sahibi ise, ‘Hizmet veriyoruz karşılığını almamız lazım. Sistemi yeniden açar icra takibi yaparım’ dedi.

BAYRAMPAŞA’da bulunan Mega Center’da 2.800 kadar iş yeri bulunuyor. Mega kentin gıda ihtiyacının karşılandığı merkezde 50 kadar da patates ve soğan satıcısı bulunuyor. Her gün, Afyon, Niğde, Ankara, Aksaray gibi illerden toplanan patates ve soğanın yüklü olduğu 50-60 kamyon Mega Center’a giriş yapıyor. Günlük 1.350 tona denk gelen bu ürünlerin bazı satıcıları ise şimdilerde adeta kepenk kapatmış durumda.

İşletmeci konumda bulunan İstanbul Mega Gıda Özel Sebze ve Meyve İşletmeciliği AŞ, patates ve soğan satıcılarından her ay 1.475 TL ‘katılım payı’ alıyor. Şirketlere gönderilen faturalara göre söz konusu tutarın, her ayın 10’una kadar hesaba yatırılması gerekir. Katılım payını ödemeyen firmalar 10 Eylül’den sonra Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) giriş yapamadı. İşletmeci şirketin de denetiminde olan sisteme giriş yapılamayınca çok sayıda firmanın ticareti durma noktasına geldi.

Katılım payını ödemeyen firmaların ‘hal kayıt sistemi’ kapatıldı

İHTARNAME ÇEKTİLER

20’ye yakın firma adına işletmeci şirkete noter yolu ile ihtarname gönderildi. Av. Pınar Bayram’ın hazırladığı ihtarnamede, katılım payı adı altında alınan paraların yasal bir dayanağının olmadığı öne sürüldü. İhtarnamede, HKS’nin de kapatılması ile şirketlerin faaliyet yapamaz duruma geldikleri bildirildi. İhtarnamede, geçmiş aylarda alınan katılım paylarının da iadesi istendi. HKS’nin kapatıldığının mahkemece tespiti için de dava açıldı

PATATES VE SOĞANCILARDAN ALINIYOR

HKS sistemine girişi kapatılan Topraklar Gıda’nın sahibi Soner Topal, “Bu ‘katılım bedeli’ parası sadece soğan ve patates satıcılarından alınıyor. Oysa her ay iş yeri başına ortalama 685 lira aidat ödüyoruz. Yine, Mega Center’a giriş yapan her kamyondan 60’ar lira alınıyor. Öte yandan kantar ücreti de ayrıca alınıyor. Buradaki her firma rüsum bedellerini de düzenli ödüyor. Tüm bunların yanı sıra, bizlerden katılım bedeli adı altında bu para alınıyor. Bu paranın neden alındığını defalarca sormamıza rağmen ikna edici bir açıklama alamadık” dedi.

Katılım payını ödemeyen firmaların ‘hal kayıt sistemi’ kapatıldı

KAMYONLAR YÜKLÜ DURUMDA BEKLİYOR

Soydan Ticaret’in sahibi Yaşar Soydan ise, “Hal Kayıt Sistemi kapalı olunca hiçbir iş yapamıyoruz. Ne bir kilo patates alabiliriz ne de satabiliriz. Aksi takdirde ağır cezalar söz konusu. Günlerdir iş yapamıyoruz. Tonlarca patates kamyonlara yüklü durumda ve buraya gelemiyor. Ürünlerin bozulması da söz konusu… Günlük, 30-40 kişi çalışıyor. Burada satış yapamayınca bu çalışanların da paralarını ödemekte güçlük çekiyoruz. Haksız alındığını düşündüğümüz bu parayı artık ödemek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

BAKANLIK: SİSTEMİ KAPATMAYIN

Bu arada, bir süre önce de yaşanan soruna ilişkin, Ticaret Bakanlığı’ndan da görüş alındığı anlaşıldı. Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, katılım payı ödenmemesi durumunda Hal Kayıt Sistemi’nin kapatılamayacağı bildirildi.

SİSTEMİ AÇAR İCRA TAKİBİ YAPARIM

İstanbul Mega Gıda AŞ’nin yüzde 95 hissesinin sahibi Kemal Altınkılıç ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu şirket aracılığı ile bu firmalara hizmet veriyoruz. Hiçbir hizmet de bedava verilmez. Şirketin bir takım giderleri oluyor ve bunu da almamız gerekir. Örneğin kantar bozulduğunda parasını bu arkadaşlar mı ödüyor, hayır biz ödüyoruz. Bazılarının sistemi kapatıldı. Boşuna yaygara gösteriyorlar. Kapalı olan sistemleri bugün (dün) açılmış da olabilir, ilgili arkadaşlara söyledim. Sistemi açar icra takibini yaparım.”

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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