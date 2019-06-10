Katili kaçıran baba-oğul yakalandı
BEŞİKTAŞ’ta 3’ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak neden olan sürücünün Yusuf Arıkboğa, yanındaki kişinin ise Abdussamet Topçi olduğu tespit edildi.
Ekipler olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Topçi’nin babası Mehmet Topçi ile yanındaki Merve Ş. (17) olduğunu belirledi. Polis, Yusuf Arıkboğa ve Abdussamet Topçi’yi Selman U. ve Murat Ş.’nin Antalya’ya kaçırdığını, Arıkboğa’nın orada indiğini, diğer üç şüphelinin ise Burdur’a gittiğini tespit etti. Ekipler Abdussamet Topçi’yi ağabeyi A. T.’nin kimliğiyle yanında Selman U. ve Murat Ş. ile birlikte yakaladı. Selman U. ve Murat Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdülsamet Topçi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul polisi ise kaza sonrası Yusuf Arıkboğa ile oğlu Abdussamet Topçi’yi aracıyla kaçıran baba Mehmet Topçi’yi Bağcılar’da yakaladı. Baba Topçi ifadesinde 2 araç Beykoz’da yemek yedikten sonra Avrupa yakasına döndüklerini, kaza olunca şok geçirdiklerini, oğlunun ve arkadaşlarının kendi aracına bindiklerini ve devam ettiğini söyledi. Mehmet Topçi ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi. Olay sırasında Arıkboğa’nın kullandığı araçta bulunan Merve Ş. (17) gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen Arıkboğa ise aranıyor. Yusuf Arıkboğa ve Abdussamet Topçi’nin çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle