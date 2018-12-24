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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.12.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Katili iş arkadaşı çıktı

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Katili iş arkadaşı çıktı

Ankara'da bir ay önce kaybolan belediye işçisinin iş arkadaşı tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerince, Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir'in kaybolduğuna dair geçen ay yapılan başvuru üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarını sürdüren özel ekip, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile sık sık bir araya geldiğini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, ifadesine başvurdukları Ali T'yi şüpheli tavırları üzerine gözaltına aldı.

Ali T, polise verdiği ifadede 15 Kasım'da babasının vefatı üzerine Demir'den cenaze masrafları için bin 600 lira borç aldığını, karşılığında 20 bin liralık senet imzaladığını belirtti.

Daha sonra, Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kenarına gittiklerini ifade eden Ali T, bu sırada aralarında para konusunda tartışma çıktığını söyledi.

Demir'in kendisine hakaret edip ahlaksız teklifte bulunduğunu öne süren Ali T, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki sopayla Demir'i darbederek öldürdüğünü itiraf etti.

Demir'in cesedini Kızılırmak Nehri kenarındaki çukura gömdüğünü anlatan zanlı, suç aleti sopayı nehre attığını anlattı.

Ekiplerce, Ali T'nin itirafı üzerine belirtilen yerde yapılan aramada Demir'in cesedine ulaşıldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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