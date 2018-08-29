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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hümeyra PARDELİ (DHA)
29.08.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Duyanlar şok geçirdi... Katili ayıymış

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Erzurum'un Arıbahçe köyü yakınlarında kendisine saldıran ayı ile birlikte uçuruma yuvarlanıp yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu'nun (35) otopsi sonucu çıktı. Otopsi raporunda Tosunoğlu'nun, ayInın, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi.

​Olay, 21 Temmuz günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü yakınlarında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle birlikte yayladaki hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkiine giden Yunus Tosunoğlu, dağlık alandan geçerken, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Yanındaki kişiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Karayoluyla ekipler bölgeye ulaşamayınca AFAD ekipleri bölgeye askeri helikopterle götürüldü. AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'na yapılan otopsinin ardından Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi, 22 Temmuz günü köyünde toprağa verildi.

Yunus Tosunoğlu'nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu'nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer veirldi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu'nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu'nun yüksekten düşme değil,  damar parçalanması sonucu yaşamanı yitirdiği bildirildi.

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