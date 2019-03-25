Katili 10 yıl sonra bulundu
Bursa’da defalarca bıçaklandıktan sonra cesedi yakılarak ormanlık bir bölgeye atılan kadının kimliği ve olayın faili 10 yıl sonra belirlendi. Bursa polisi zanlının daha önce öz babasını öldüren, tahliye olduktan sonra başka birini 28 kez bıçaklayarak öldüren Bülent Çiftçioğlu adlı kişi olduğunu belirledi. Bülent Çiftçioğlu’nun 2012 yılında işlediği cinayetten dolayı cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
16 Mart 2009’da Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Çalı Barajı yakınlarındaki piknik yerinde yanmış halde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin üzerinde 16 ayrı bıçak yarası da tespit edildi. Olay yeri jandarma bölgesi olduğu için ilk soruşturmayı jandarma yaptı. Daha sonra olay polise devredildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası dedektifleri olayı araştırmaya başladı. Cesedin üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde, iki erkek ve bir kadına ait 3 ayrı DNA izi bulundu. DNA örnekleri polis kriminal laboratuvarına gönderildi. Yapılan eşleştirme neticesinde örneklerden biri Bülent Çiftçioğlu (48) adlı bir zanlının DNA örnekleriyle eşleşti.
HTS ELE VERDİ
Bunun üzerine Çiftçioğlu soruşturmaya dahil edildi ve irtibatları incelemeye alındı. HTS (telefon görüşmeleri) kayıtlarından Çiftçioğlu’nun Ayşegül Kapusuzoğlu adına kayıtlı numara ile çok sık görüşme yaptığı, bu konuşmaların 15 Mart 2009 akşam 21.00’den itibaren kesildiği belirlendi. Çiftçioğlu’nun telefonun baz kayıtlarından olay tarihi ve saatinde cesedin bulunduğu bölgede olduğu da tespit edildi. Ayrıca dosyadaki şahit ifadelerinde olay yeri yakınlarında görüldüğü belirtilen aracın renk ve model bilgisiyle verilen eşkâl de uyuştu.
SUÇ MAKİNESİ
Cinayet masası ekipleri Ayşegül Kapusuzoğlu’nu da araştırmaya başladı. Hakkına herhangi bir kayıp başvurusu da bulunmayan Kapusuzoğlu’nun (olay tarihinde 28 yaşında) yakınlarına ulaşan polis, 10 yıl önce eşinden boşandığını, 9-10 yıldır da kendisiyle bir irtibatlarının olmadığını öğrendi.
Kapusuzoğlu’nun anne ve babası ile görüşen polisler, aileden DNA örnekleri aldı. Eşleştirme neticesinde cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu’na ait olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Bülent Çiftçioğlu’nun peşine düşen polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan Kıyar’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi. Zanlı bu suçtan da tutuklandı. Polis olay yerinde bulunan diğer DNA’ların kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor.
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