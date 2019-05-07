Katile haksız tahrik ısrarı
Hamile eşi Burcu Çiftçi’yi kendisini aldattığı bahanesiyle öldüren Mehmet Çiftçi’ye verilen 18 yıl hapsi, Yargıtay 1. Ceza Dairesi bozdu.
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Çiftçi’ye ‘kasten öldürme’den müebbet verilirken bu suçu haksız tahrik altında işlediği için ceza 22 yıla, mahkemeye saygılı tavrından 18 yıl 4 aya indirilmişti.
YARGITAY DA İNDİRİME KARŞI ÇIKMADI
Kararda Burcu Çiftçi’nin bir erkekle sık telefon görüşmelerinin olduğu öne sürüldükten sonra “Olay günü başka erkeklerle görüştüğünü beyan etmesinden ötürü tahrik hükümleri uygulanmıştır” denildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise bozma kararında Burcu Çiftçi’nin söylediği iddia edilen sözlerle ilgili tahrik indirimine karşı çıkılmazken, yüksek indirim yapıldığı için cezanın arttırılması istendi. Yeniden görülen duruşmada Çiftçi’ye 20 yıl hapis cezası verildi.
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