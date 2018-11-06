Katilden şoke eden ifadeler: Gözlerimi kapatıp...
Küçükçekmece’de 6 ay önce barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Seher Çetintaş'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kalender duruşmada silahı kurusıkı zannettiğini söyledi. Kalender ifadesinde, "Gözlerimi kapatıp 3-4 el ateş ettim. Silahı kurusıkı sanıyordum. Öldürücü olduğunu bilmiyordum. Gözlerimi açtığımda Seher hanım yerde yatıyordu. Küfür eden adam da kaçmıştı” dedi.
Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada hakim, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alınan abla Safinar Çetintaş’ın ifadesini okudu. Abla Çetintaş, sanığın kız kardeşinin olaydan iki ay önce parmağını ısırdığını, bu nedenle kız kardeşinin parmağının sakat kaldığını ifade ederek, “Yine bir defasında sanık kız kardeşimi döverek elmacık kemiğini kırdı. Kız kardeşim bu nedenle estetik operasyon geçirdi. Kardeşim sanıktan ayrılmıştı, sanık bu durumu kabul edemediği için kız kardeşimi öldürmüştür. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.
“ALLAH'TAN ÖZÜR DİLİYORUM”
Savunmasına Allah’tan ve Seher Çetintaş’ın ailesinden özür dileyerek başlayan tutuklu sanık Ahmet Kalender, Seher Çetintaş’la işyerinde tanıştıklarını, Çetintaş’ın boşandığı eşiyle olan sorunlarından dolayı kendisinden yardım istediğini, bu sebepten dolayı da aralarında duygusal bir bağın oluştuğunu söyledi.
Kalender, Seher Çetintaş ve iki çocuğunun kendisine ait olan İkitelli’deki evinde yaklaşık bir yıl birlikte yaşadıklarını, Çetintaş’ın isteği üzerine başka bir yere taşındıklarını, sonrasında da kendisinden ev almasını istediğini anlattı. Sanık Kalender savunmasına şöyle devam etti: “Bana ‘ev almayacaksan bana ev alacak insan çok’ dedi. Eski eşinden tehditler almaya başlayınca evleri ayırdık. Ancak kendisi daha sonra benim evimin üst katında ev kiraladı. Kapıma gelip görüşmek istiyordu. Taleplerini reddettim. Yaptığım araştırmaya göre maktulün beni tehdit ettirdiğini öğrendim. Sonra beni olay günü bir kafeye çağırdı. Aldığım tehditler nedeniyle kurusıkı bir silah edinmiştim. Kafede buluştuk. Bana onur zedeleyici sözler söyledi. Birazdan göreceksin dedi. Kapı önüne çıktık. Yüzüme tükürdü. O sırada arkamdan ‘lan p...’ diye bir ses duydum. Silahlı birisinin üzerime geldiğini gördüm. Panik yaptım. Kendimi savunmak amaçlı silahıma sarıldım. Gözlerimi kapatıp 3-4 el ateş ettim. Silahı maktule doğru yönelttim. Silahı kurusıkı sanıyordum. Öldürücü olduğunu bilmiyordum. Gözlerimi açtığımda Seher hanım yerde yatıyordu. Küfür eden adam da kaçmıştı”
Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
Adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Ece Kavas tüm kadın cinayetlerinde sanıkların pişmanım diyerek iyi hal indiriminden faydalanmaya çalıştıklarını belirtti. Kavas “Öldürmenin sürekli bir gerekçesi olduğunu söylüyorlar. Biz bu gerekçeleri kabul etmiyoruz. Mahkemenin kabul etmesi de bizim Türkiye’nin ilk imzacısı olmakla övündüğü İstanbul sözleşmesinde yazan maddelere göre suçu normalleştiriyor. Suçun normalleştirilmesi su anda kadın cinayetlerini arttırıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz.” dedi.
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