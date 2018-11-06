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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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06.11.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Katilden şoke eden ifadeler: Gözlerimi kapatıp...

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Katilden şoke eden ifadeler: Gözlerimi kapatıp...

Küçükçekmece’de 6 ay önce barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Seher Çetintaş'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kalender duruşmada silahı kurusıkı zannettiğini söyledi. Kalender ifadesinde, "Gözlerimi kapatıp 3-4 el ateş ettim. Silahı kurusıkı sanıyordum. Öldürücü olduğunu bilmiyordum. Gözlerimi açtığımda Seher hanım yerde yatıyordu. Küfür eden adam da kaçmıştı” dedi.

Bakırköy 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada hakim, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alınan abla Safinar Çetintaş’ın ifadesini okudu. Abla Çetintaş, sanığın kız kardeşinin olaydan iki ay önce parmağını ısırdığını, bu nedenle kız kardeşinin parmağının sakat kaldığını ifade ederek, “Yine bir defasında sanık kız kardeşimi döverek elmacık kemiğini kırdı. Kız kardeşim bu nedenle estetik operasyon geçirdi. Kardeşim sanıktan ayrılmıştı, sanık bu durumu kabul edemediği için kız kardeşimi öldürmüştür. Sanıktan şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“ALLAH'TAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Savunmasına Allah’tan ve Seher Çetintaş’ın ailesinden özür dileyerek başlayan tutuklu sanık Ahmet Kalender, Seher Çetintaş’la işyerinde tanıştıklarını, Çetintaş’ın boşandığı eşiyle olan sorunlarından dolayı kendisinden yardım istediğini, bu sebepten dolayı da aralarında duygusal bir bağın oluştuğunu söyledi.

Kalender, Seher Çetintaş ve iki çocuğunun kendisine ait olan İkitelli’deki evinde yaklaşık bir yıl birlikte yaşadıklarını, Çetintaş’ın isteği üzerine başka bir yere taşındıklarını, sonrasında da kendisinden ev almasını istediğini anlattı. Sanık Kalender savunmasına şöyle devam etti: “Bana ‘ev almayacaksan bana ev alacak insan çok’ dedi. Eski eşinden tehditler almaya başlayınca evleri ayırdık. Ancak kendisi daha sonra benim evimin üst katında ev kiraladı. Kapıma gelip görüşmek istiyordu. Taleplerini reddettim. Yaptığım araştırmaya göre maktulün beni tehdit ettirdiğini öğrendim. Sonra beni olay günü bir kafeye çağırdı. Aldığım tehditler nedeniyle kurusıkı bir silah edinmiştim. Kafede buluştuk. Bana onur zedeleyici sözler söyledi. Birazdan göreceksin dedi. Kapı önüne çıktık. Yüzüme tükürdü. O sırada arkamdan ‘lan p...’ diye bir ses duydum. Silahlı birisinin üzerime geldiğini gördüm. Panik yaptım. Kendimi savunmak amaçlı silahıma sarıldım. Gözlerimi kapatıp 3-4 el ateş ettim. Silahı maktule doğru yönelttim. Silahı kurusıkı sanıyordum. Öldürücü olduğunu bilmiyordum. Gözlerimi açtığımda Seher hanım yerde yatıyordu. Küfür eden adam da kaçmıştı”

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Ece Kavas tüm kadın cinayetlerinde sanıkların pişmanım diyerek iyi hal indiriminden faydalanmaya çalıştıklarını belirtti. Kavas “Öldürmenin sürekli bir gerekçesi olduğunu söylüyorlar. Biz bu gerekçeleri kabul etmiyoruz. Mahkemenin kabul etmesi de bizim Türkiye’nin ilk imzacısı olmakla övündüğü İstanbul sözleşmesinde yazan maddelere göre suçu normalleştiriyor. Suçun normalleştirilmesi su anda kadın cinayetlerini arttırıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz.” dedi.

 

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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