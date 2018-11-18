Katilden kan donduran sözler: Cinayeti zevkten işledim
Bursa İnegöl’de silahla yaraladıkları kişinin oğlunu da öldüren 2 şüpheliden biri, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.
Geçtiğimiz günlerde, sabah saatlerinde Yusuf Candar’ı silahla yaralayan Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar’ın oğlu Yavuz Candar’a da iş yerinde saldırdı. Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi. Hastane çıkışı basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna zanlılardan Kahraman A.’nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürüldü. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Karaman A. ile M.G’nin sorgulamaları yaklaşık 8 saat sürdü. Savcılıktaki işlemlerin ardından nöbetci mahkemeye sevk edilen şahıslardan cinayet olayında bir numaralı şüpheli olan Karaman A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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