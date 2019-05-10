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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Katil, saplantılı aşık çıktı

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Katil, saplantılı aşık çıktı

Hakkı D’nin aracında öldürülen İzmirli Gamze Ceylan’ın otopsi raporu, genç kızın cinayete kurban gittiğini kanıtladı. Gamze’ye karşı takıntılı duygular besleyen ve olayın kaza olduğunu öne süren Hakkı D’nın, silahı genç kızın başına dayayıp tetiği çektiği tespit edildi

Yeni Asır Gazetesi'nden Metin Burmalı'nın haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da 58 yaşındaki Hakkı D. tarafından katledilen İzmirli Gamze Ceylan (31) cinayetinin altından takıntılı aşık çıktı. Hakkı D.'nin, kendisinden 27 yaş küçük genç kıza saplantılı derecede aşık olduğu, hatta tehdit mesajları atıp, zaman zaman aracı ile evinin sokağına gidip aşağı inmesini beklediği öğrenildi. Cinayetin ardından, "Öldürme kastım yoktu, kazayla oldu" diyen Hakkı D'nin ifadesini, genç kızın otopsi raporlarındaki 'Bitişik atış' tespiti yalanladı.

Müebbet hapis cezası istemi ile hakkında iddianame hazırlanan katil zanlısı Hakkı D, Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.

İŞ ORTAĞI İDDİASI...

Geçen yıl 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, İzmir Karabağlar'da ailesi ile yaşayan Ceylan, İstanbul Eyüpsultan'da kendisine duygusal yakınlık hisseden evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı D.'nin (58) otomobilinde başından silahla vurularak öldürüldü. Hakkı D. iş ortağı olduklarını, genç kızın kendisine 750 bin lira borcu olduğunu ve silahın da kazara ateş aldığını öne sürdü. Davanın iddianamesinde 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçlarından Hakkı D. için müebbet hapis cezası istendi.

YAKIN MESAFE ATIŞ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede dikkat çeken detay, otopsi raporu oldu. İlk ifadesinde "Öldürme kastım yoktu olay kazara meydana geldi" diyen Hakkı D'nin yalan söylediği ortaya çıktı. Otopsi raporunda Gamze Ceylan'ın başına doğru bir el bitişik atış mesafesinden ateş edildiği, yani silahın namlusunun genç kızın başına dayandıktan sonra Hakkı D.'nin tetiğe bastığının tespit edildiği belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE ARABAYLA BEKLİYORDU

Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, genç kızın, kendisine tehdit mesajları atan Hakkı D. ile "Bir daha beni de, ailemi de rahatsız etme" demek için İzmir'den İstanbul'a uçakla gittiğini, ancak takıntılı aşığı tarafından aynı gün tasarlanarak öldürüldüğünü belirtti.
Bostancı, "Gamze olaydan önce İstanbul'da yaşıyormuş.
Kendisine takıntı derecesinde aşk besleyen Hakkı D. yüzünden kaçıp İzmir'deki ailesinin yanına yerleşmiş. Çünkü aracı ile zaman zaman gidip Gamze'nin sokağında, kendisini görmek için aşağı inmesini bekliyormuş.
Hatta genç kız, elinde kanıt bulunsun diye camdan katiline ait aracının fotosunu da çekmiş" diye konuştu.

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