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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)
22.11.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Lüks otomobilde infazda flaş ayrıntı: Kaçarken düşürmüş

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Lüks otomobilde infazda flaş ayrıntı: Kaçarken düşürmüş

ŞİŞLİ'de lüks otomobilin içindeki kişilere dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi tarafından çapraz ateşe tutulan araçtaki iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çarık hayatını kaybetti. Saldırı sonrası kaçan saldırganlardan biri, olay yerinde telefonunu düşürdü. Telefon incelemeye alındı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat işi yaptıkları öğrenilen Murat Çarık ile Murat Bakaç, ofisten çıktıktan sonra 34 YM 8167 plakalı lüks otomobille Perihan Sokak'a yöneldiler. Otomobili kullanan Murat Çarık, arkadaşını sokak üzerinde bırakmak için yavaşladığı sırada, bir apartmanın girişine saklanmış olan kimliği belirsiz 3 kişi yanlarına geldi. Tabancalarını çıkaran iki kişi, Çarık'ı çapraz ateşe alırken 3'üncü saldırgan da diğer kişiye yöneldi. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silahlı kişinin kendi tarafına geldiğini gören Murat Bakaç, araçtan inerek yaya kaçmaya çalıştı. Saldırgan, peşinden koştuğu Bakaç'ı boynundan ve bacaklarından vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan aracın sürücüsü de olan Murat Çarık, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

KATİL OLAY YERİNDE TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Olayın ardından çalışmalara başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bakaç ve Çarık'ın uyuşturucu ticaretinden poliste kaydı olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise saldırganlardan birinin telefonunu düşürdüğü görüldü. İncelemeye alınan telefondan bir kişinin kimliği belirlendi. 33 yaşında olduğu öğrenilen Mümtaz A.,'yla birlikte diğer 2 saldırganı yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan olay yerinde ve saldırganların kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameraları ve saldırganlardan birinin düşürdüğü telefon da çok yönlü incelemeye alındı.

 

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