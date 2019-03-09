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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
09.03.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Katil dayının sözleri kan dondurdu

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Katil dayının sözleri kan dondurdu

BURSA'da Bağdat hurması tatlısı üreten bir firmanın sahibi olan yeğeni Fatih Karaman'ı(38), otomobili içinde eşiyle telefonda konuştuğu sırada tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in(53) savunması kan dondurdu. Cumhuriyet savcısı Feridun Yetkin tarafından hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan dayı, “Fatih lüks içinde yaşıyordu. Biz yanında çalışıyorduk. Çocuklarımızın eğitim masrafını bile ödemekte zorlanıyorduk. Defalarca bize devir etmesini istedik. Dinlemeyince vurdum” dedi.

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  • Katil dayının sözleri kan dondurdu
  • Katil dayının sözleri kan dondurdu
  • Katil dayının sözleri kan dondurdu
  • Katil dayının sözleri kan dondurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz 7 Temmuz günü meydana geldi.

İddiaya göre, Bağdat hurması tatlısı yapan bir firmanın sahibi olan Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kendisine kırmızı yanması üzerine otomobili ile durdu. Eşiyle telefonda konuşan Karaman, otomobilinin yanına yaklaşan bir başka araçtan silahlı saldırıya uğradı. İki el ateş açılan ve başından vurularak ağır yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kaçtı.

Tedavi altına alındığı hastanede saldırıdan 1 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Fatih Karaman'ın organları, ailesi tarafından bağışlanarak, 7 kişiye umut oldu. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise dayı Yılmaz Sevinç, çıktı. Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

FİRMASI İFLAS ETMİŞ

Bursa Cumhuriyet Savcısı Feridun Yetkin, tarafından 8 aydır yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Yetkin'in, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile hazırladığı iddianame, Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 

İddianameye göre; Sanık Yılmaz Sevinç’in sahibi olduğu firma iflas etti. Firmaya ait üretim malzemeleri ile yeğen Fatih Kahraman, yeni belirlenen bir isim ile aynı işi devam ettirdi. İşi büyüten Kahraman, Bursa merkez ile birçok şehirde şube açtı. Dayı Yılmaz Sevinç ise yeğenine, sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunmaya başladı. Hatta yeğeninden şirketi kendisine devretmesini istedi. Fatih Kahraman ise dayısının hakaret ve tehditlerine çok sayıda dava açarak karşılık verdi. Dayı Yılmaz Sevinç, olay günü de yeğenini öldürdü. 

'ŞİRKETİ DEVRETMEYİNCE VURDUM'

İddianamede Yılmaz Sevinç'in “Bağdat hurma tatlısı ürettiğimiz firmamız iflas etti. Biz de yeğenim Fatih Kahraman’a yeni bir firma kurdurarak, faaliyetimize devam ettik. Fatih, firmayı genişletip, büyüttü. Sonra firmayı yeniden bize devretmesini istedik. Lüks içinde yaşıyordu. Biz, çocuklarımızın okul  masraflarını karşılamakta zorlanıyorduk. Hatta yanında çalışıyorduk. Bizi dinlemedi. Ben de vurdum” dedi.  

Dayı Yılmaz Sevinç, önümüzdeki ay Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıkacak. 

 

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