Katil bariyer sorunu Beştepe’de
MOTOSİKLETÇİLERİN sosyal medya üzerinden başlattığı “Katil bariyer istemiyoruz” kampanyası bir haftada hızla yayıldı.
İlk olarak milli yarışçı ve milletvekili Kenan Sofuoğlu devreye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret eden Kenan Sofuoğlu motosiklet camiasının talebini iletti. Motosikletçiler önceki gün de Ankara’ya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet edildiler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hamza Yerlikaya ile görüşüp katil bariyerleri anlatan motosikletçiler, son olarak kendisi de motosiklet tutkunu olan eski bakan Kürşat Tüzmen’le bir araya geldi. Son derece olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, “Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ile de bir görüşmemiz olacak. Tüm motosikletçi arkadaşlarımdan katil bariyer sorununu her yerde dile getirmelerini, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam etmelerini istiyorum. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.
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