Katil 5 gün sonra dolaptan çıktı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, oğlu Gökhan İmer'i geçtiğimiz yıl uykusunda tabanca ile öldüren Mert Ulaş'ın babası Nuri Ulaş'ı intikam almak için öldürüp kaçan Hayati İmer, 5 gün sonra kayınvalidesinin evinde yakalandı. Korkunç cinayet Bornova Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde 13 Mayıs'ta işlenmişti. Çay ocağı işleten Hayati İmer, kamyonetiyle seyir halindeyken, geçtiğimiz yıl şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İmer'i (32) tabancayla vurarak öldürüp cezaevine giren Mert Ulaş'ın (28) babası Nuri Ulaş'ı fark edince, yanındaki bıçağı çekip Nuri Ulaş'a saldırmış, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Ulaş, olay yerinde can vermişti.

İLK CİNAYETİ DEĞİL

YeniAsır’ın haberine göre; Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, olay yerinden taksi ile kaçan Hayati İmer'i cinayetten 5 gün sonra Bornova Atatürk Mahallesi'nde kayınvalidesinin evinde yakaladı. Katil zanlısının, saklandığı elbise dolabında yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Günlerdir adres değiştiren İmer'in 17 yıl önce de ev sahibini öldürüp 7 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan tutuklu bulunan Mert Ulaş'ın, babasının öldürüldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiği belirtildi.