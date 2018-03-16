Katarlı ile evlenen kadını hedef aldılar... Sosyal medyadan takip etmişler

Hacı Hızır Mahallesi’ndeki lüks bir sitede oturan Fatma Vonal’un dairesinin zili 9 Mart’ta çalındı. “Kim o” diye seslenen Fatma Vonal, ‘Kargo’ cevabını alınca, markete verdiği çilek siparişinin geldiğini zannederek kapıyı açtı. İçeriye dalan üç kişi, Vanol’un ağzını kapatıp, ellerini bağlayarak, boğazına bıçak dayadı. Dövdükleri Fatma Vonal’ı bırakıp evdeki değerli eşyaları aramaya başlayan üç kişi, bu sırada sipariş verdiği çileği getiren market çalışanı, zile basmasıyla paniğe kapılıp kaçtı.

Fatma Vanol’un kızı Melek Vonal olaydan hemen önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü için hırsızların bir şey bulamadığı ortaya çıktı. Ev sahiplerinin şikâyeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan 5 kişi, evin kızı olan Melek Vonal'ın Katarlı bir iş insanı ile evlendiğini sosyal medya üzerinden öğrenince, değerli ziynet eşyaları olabileceğini düşünerek eve girdiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınanlardan S.T.'nin 3, K.T.'nin 23, A.Y.'nin 10 Ö.A.'nın ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.