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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
15.08.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

Katar'dan Türkiye'ye destek açıklaması

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Katar'dan Türkiye'ye destek açıklaması

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye’deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının her zaman yardımına ilk koşandır" dedi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye’deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının her zaman yardımına ilk koşandır." dedi.     

Büyükelçi Al Şafi, Türk lirasının maruz kaldığı kur saldırısına karşı ülkesinin Türkiye'ye olan desteğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.     

Katar devletinin Türkiye’ye gerekli desteği sunmakta hiçbir zaman tereddüt etmediğini vurgulayan Al Şafi, "Katar, 2016 yılında Türkiye’deki başarısız darbe girişiminde olduğu gibi, Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir ve kardeş Türk halkının yardımına her zaman ilk koşandır." ifadesini kullandı.     

Al Şafi, iki ülkenin, halklarının çıkarına olan tüm bölgesel ve uluslararası konularda ortak duruşa sahip olduğunun altını çizerek, devlet yönetimleri ve halkları arasındaki ilişkilerin, bu duruşun ana ve güçlü dinamosu olduğu değerlendirmesini yaptı.     

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 6 Ağustos'ta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Al Şafi, Katar'ın, krizin tırmanmasından önce ve siyasi müzakereler sırasında Türkiye'ye elinden geldiği kadar destek vermeye hazır olduğunu ilettiği bilgisini paylaştı.     

Al Şafi, Katar halkının da Türkiye'nin maruz kaldığı ekonomik operasyonda Türk parasını desteklemek için 10 milyonlarca dolar tutarında Türk lirası satın aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin Katar'ın stratejik ortağı olduğunu dile getirdi.     

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hafta başında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin sonrasında Katar devletinin büyük desteğini göstermek için Türkiye’ye geldiğini belirten Al Şafi, Başkan Erdoğan ile görüşen Katar Emiri Al Sani'nin ekonomik krizden sonra Türkiye’yi i ziyaret eden ilk devlet lideri olduğuna vurgu yaptı.     

Al Şafi, "Bu ziyaret, Türkiye ile Katar ilişkilerinin bazı yerel medya kuruluşlarının yalan ve kötü niyetli iddialardan daha büyük olduğunu gösteriyor. Kardeş Türk halkının yanında durduğumuzu yeniliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizin sağlam olduğunu ve halkımız nezdinde bu ilişkilerin ayrı bir yeri olduğunu belirtiriz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi
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