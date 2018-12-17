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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.12.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Katalog izdivaçlarının sırrı çözüldü!

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Katalog izdivaçlarının sırrı çözüldü!

FETÖ yargı yapılanmasının "izdivaç abisi", "Hamza" kod adılı eski Yargıtay tetkik hakimi Oğuzhan Kır'a 9 yıl 4 ay hapis cezası verilen kararın gerekçesinde, örgütün "katalog evliliği" ile üçüncü kişilerin örgüt sırlarına vakıf olmasını engellemeyi amaçladığı belirtildi.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay tetkik hakimliğinden Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına atandıktan sonra meslekten ihraç edilen Oğuzhan Kır'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, örgütün katalog evliliği hakkında bilgiler yer aldı.

Örgüt için stratejik öneme sahip yargı mensupları, askerler, mülki idare amirleri ve örgüt hiyerarşisinde veya finansal açıdan önemli konumda bulunanların birbiriyle evlenmeye teşvik edilmesi yönünde bir sistem oluşturulduğu ve bu yönde katalog evlilikler yaptırıldığı hatırlatılan kararda, "Örgüt mensubunun, kendilerinden olmayan bir kadınla evlenmesi örgüt tarafından benimsenmeyen bir eylem olarak kabul edilmektedir. Örgütsel bağı kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek amacıyla katalog evliliği yapılmaktadır. Örgüt, katalog evliliğini kabul etmeyenlere mesafeli davranıp, örgütten uzaklaştırarak üçüncü kişilerin örgütün sırlarına vakıf olmasını engellemeyi amaçlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Katalog evliliğinde kişilerin iradesinin bulunmadığı belirtilen kararda, "Örgüt, has tabakasını kendi içinden evlendirmekte. Örgüte bağlılığı artırmak için bu tür bir evlilik teşvik edilmektedir. Böyle bir evlilik yapan örgütten kolay kolay ayrılamaz. Fetullah Gülen örgütün üst yönetimini bu şekilde birbiriyle evlendirip üyeleri eşten bağlamıştır." bilgilerine yer verildi.

"İzdivaç görüşmeleri tek tek yapılır"

Kararda, sanık Kır'ın da sohbetlere katılan kişilere kendisini "evlendirme abisi" olarak tanıtıp, bu kişilerle evlilik konusunda toplantılar düzenlediği ve sohbetlere katılan kişilerle tek tek görüşerek ve bu kişilere aday resimlerini göstererek katalog evliliği yapmaları yönünde ikna faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

Sanığın mesleğini icra ederken örgütsel saiklerle hareket ettiğinin, örgüt mensubu kişiler arasında örgüt terminolojisinde katalog evliliği olarak bilinen "yapı evliliğinin" gerçekleştirilmesinde örgüt hiyerarşisinde evlendirme sorumlusu olarak görev yaptığının açıkça anlaşıldığı belirtilen gerekçeli kararda, tanık ifadelerine de yer verildi.

"Karı kocayı birbiriyle kontrol ediyorlardı"

Gerekçeli kararda ifadesine yer verilen tanık M.A, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde hakimlik stajı yaptığı dönemde hafta sonları örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek "Yanlış hatırlamıyorsam bu şahıs Hamza kod ismiyle kendisini bize tanıttı. Daha sonra evde bulunan bir odaya geçip teker teker herkesle görüşmeye başladı. Ben de kendisiyle görüştüm. Bu görüşmede kendisi bana 'evlendirme abisi' olduğunu söyleyerek evlilik hakkında ne düşündüğümü, nasıl kriterlerim olduğunu sordu." ifadelerini kullandı.

Katalog evliliğinin üniversiteden beri duyduğu bir konu olduğunu belirten M.A, "Bu yapının hem kendi işlerinin yürütülmesi noktasında hem de karı kocayı birbirleriyle kontrol etme noktasında örgüt içinden evliliklere teşvik ettiğini, dışarıdan evliliklere kolay kolay müsaade etmediğini, yapı içerisinde edindiğim tecrübeden biliyordum. Ben o zaman evlilik istemedim ama arkadaşlardan evliliğe olumlu bakanlara uygun eş adaylarının fotoğraflar üzerinden gösterildiğini öğrendim." diye konuştu.

Tanık A.A. ise hakimlik stajında tanıdığı Kır'ın evlendirme abisi olduğunu, örgüt içerisinde yer alan kadınlarla yine örgüt içerisindeki uygun erkekleri bir araya getirmekten sorumlu olduğunu kaydetti.

Sanık Kır'ın kendisiyle ilk tanıştırmak istediği kişinin M.S. olduğunu belirten A.A, "Kendisinin bana resmi gösterildi. Daha sonra Oğuzhan Kır'ın evinde M.S. ile 10 dakika kadar bir görüşmemiz oldu. Ben olumsuz yönde cevap verdim. Olumlu yanıt verseydim ikinci görüşme yapılacaktı." değerlendirmesine bulundu.

Z.K. de hakim savcılık stajı döneminde kendilerinden sorumlu "Damla" kod isimli kişinin evlilik için kendilerinden fotoğraflarını istendiğini, hatta Oğuzhan Kır'ın da evlilik hakkında genel toplantı yaptığını aktardı.

ByLock kullandığı belirlenen sanığın MP3 çalarında yapılan incelemede ise FETÖ elebaşına ait çok sayıda ses kaydının çıktığı belirtilen gerekçeli kararda, banka hesap hareketlerinde de haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan kişilerle para transferinin olduğu bilgisi yer aldı.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Kasım'da görülen karar duruşmasında, sanık Kır, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

 

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