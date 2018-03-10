'Kas'ten ölüme davetiye!

Aşırı protein ve doping ölüme davetiye çıkarır

Adana'da 5 Mart'ta meydana gelen ve spor dünyasını şoke eden olay sonrası yapılan araştırmalar sonucunda milli sporcu Cengiz Aydoğan'ın yoğun miktarda protein tozu ve kas ilaçları kullandığı öğrenildi. 2012 yılında Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu olan Aydoğan'ın ölümü şüphe uyandırınca yapılan ön otopside, ölümünün kalp krizi olduğu, buna ise kullandığı protein ve kas ilaçlarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Aydoğan'ın kesin ölüm nedeni otopsinin sonuçlarında ortaya çıkacak. Aydoğan'ın ölümü bilinçsiz protein tozu ve kas ilacı kullanımını yeniden gündeme getirirken uzmanlar bu konu hakkında uyarılarda bulundu.

NARKOTİK GİBİ GÖRÜLMELİ

Dünya Vücut Geliştirme eski Şampiyonu Eryetiş Kurtaral normal şartlarda ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan protein tozunun zararlı olmadığını söyleyerek, esas problemin ölçüsü dışında ve merdiven altı satışı yapılan takviye maddelerinin olduğunu belirtti. Kurtaral protein tozlarının doping maddesi içermediğini hatırlatarak, "Bunlar suplement dediğimiz içerisinde zararlı olmayan maddeler içeren gıda takviyeleri. Ancak doping maddesi içeren anabolik steroidler, yağ yakıcı ilaçlar ne yazık ki merdivenaltında ve internet üzerinden kolayca satılabiliyor.

Maalesef bunlar piyasaya yayılıyor. Bu nedenle hükümetimiz bu sorunla ilgili yasa çıkarmalı. Doping içeren maddeyi kullananlara yönelik narkotik muamelesi yapılmalı" dedi.

Eryetiş Kurtaral kişinin günlük protein ihtiyacının 1.5-2 gram arası olduğunu söyleyerek, "Eğer kişi ağır işte çalışıyorsa vücut daha çok protein yakar. Bu nedenle 2 gramın üzerine 1 gram daha protein eklenebilir. Günlük ihtiyaç dışında ve ne olduğu belli olmayan protein tozunun kullanımı kişiyi ölüme dek götürür. İnsan vücudunda neresi zayıfsa orayı etkiler" dedi.

İLAÇLARI ÇİĞNEYEREK İÇİYORLAR

Dr. Mestan Uğur Bağışlar ise takviyelerin satılmasının çok yaygın olduğunu belirterek, "Bunlar incelendiğinde özellikle kalp krizi riskinin çok yüksek olduğu görülüyor. Yapılabilecek her türlü takviyenin rutin genel kontrolden geçmeksizin alınmaması ve bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği görüldü. Gelişmekte olan yaştaki çocuklarda ve bu dönemi sonrasında kullanımı daha fazla risk taşıyor. Bazı ilaçların, ağrı kesicilerin, çiğnenerek su dışındaki farklı sıvılarla alınması süratle kana karışmayı getirdiği için ölümcül sonuçları oluyor" dedi.